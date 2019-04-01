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08:35 01 Nisan 2019
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    Alper Taş

    Taş: Kazanmış gibi Beyoğlu sokaklarında çalışmaya devam edeceğiz

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1126)
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    CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. "Biz bir seçim çalışması yapmadık, toplumsal dalga yarattık" diyen Taş, "Beyoğlu'nda çok güzel şeyler yaratmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Alper Taş ile AK Partili rakibi Haydar Ali Yıldız arasındaki yarış, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 49.75'e yüzde 43.91 Yıldız lehine bitti.

    Birgün'ün aktardığına göre, konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Taş, "Büyük emek ve özveride bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu yarışa girerken Beyoğlu'nun garanti bir yer olmadığını ama bizim değerlerimize uygun, etkili bir çalışma yapacağımızı, geleceğe bir iz bırakacağımızı söylemiştik" dedi.

    Taş şöyle devam etti:

    CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Yarışa girdiğimiz zamanki 9 puanlık farkı kapattık
    "50 günde büyük bir çalışma yaptık. 1 aylık bir zamanımız daha olsaydı tabloyu çok farklı kılabilirdik. Çok kısa zamandai büyük bir özveri ile ortak bir çalışmayla çok önemli bir iz bıraktık.

    Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etkin olduğu mahallelere girdik. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgilere göre o mahallelerde bizim oylarımız bir hayli artmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etkin olduğu mahallelerde yaptığımız çalışmaların sonuçlarını almışız.

    Resmi veriler açıklandığında daha iyi gözlemleme şansına sahip olacağız. Emeklerimiz asla boşa gitmedi.

    Biz burada devletle yarıştık. Biliyorsunuz, bizim karşımızda Haydar Ali Yıldız yoktu, Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı, İçişleri Bakanı Soylu vardı. Bugün bile hakkımızda kara propagandayı devam ettirdiler. Sürekli sahada bizim aleyhimizde iftiralara, yalana devam ettiler. Buna rağmen iyi bir çalışma yürüttük.

    'HERKESE MERHABA DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

    Alper Taş
    © Fotoğraf : CHP
    Taş: Bu tek bir seçim işi değil, bir kez kucaklaştık, bir daha ortadan kaybolmayacağız
    Aritmetik olarak seçimi kazanamayacağımız gözüküyor bunu ifade etmek isterim. Oy oranı ne kadar olur, fark ne kadar olur? Çok büyük bir fark gözükmüyor ama ne kadar olacağını resmi sonuçlar açıklanmadan ifade edemem. Arkadaşlarımın bana verdiği bilgiler yaptığımız çalışmaların karşılığını oy olarak da aldığımız doğrultusunda.

    Şimdi bu yarışa girdik ve birçok yerde yaptığımız çalışmalarda şunun altını özellikle çizdik: İnsanlar bize dediler ki ‘seçimden seçime geliyorsunuz, seçimden seçime gelmeyim.' Biz de ‘seçimden sonra geleceğiz' dedik. Kazansak da geleceğiz, kaybetsek de geleceğiz. Şimdi yarın biraz dinleneceğiz ama emin olun salı sabahından itibaren nereye gitmişsek, kimin elini sıkmışsak, kimin evinde oturup çay içmişsek, hangi dernekte toplantı yapmışsak, kiminle muhabbet etmişsek herkese merhaba demeye devam edeceğiz. Bunu bilmenizi isterim.

    ​Başımız dik, alnımız açık bir biçimde kazanmış gibi Beyoğlu sokaklarında çalışmaya devam edeceğiz, bunu unutmayın.

    Biz toplumsal bir çalışma yaptık, seçim çalışması yapmadık. Yıllardır girilemeyen mahallelere girdik, toplumsal ilişkiler kurduk. Biz ne zaman kaybederiz bilir misiniz? Bu toplumsal ilişkilere bir daha gitmezsek ve bu toplumsal ilişkileri örgütlemezsek kaybederiz.

    Alper Taş
    © Fotoğraf : CHP
    Taş: Beyoğlu'nu Tünel'deki belediye binasından idare etmeyeceğim, lüks araçlara binmeyeceğim
    Belediyeyi kazandığımızda yapacağımız işleri, belediyeyi kazanmadan yapacağız. Kadın dayanışma evi ise kadın dayanışma evi, kültür sanat evi ise kültür sanat evi, kreş ise kreş… Toplumsal örgütlenme açısından ne varsa aklımıza gelen, bir plan doğrultusunda bu çalışmayı yürütmüş insanlar olarak yapacağız. Beyoğlu'nu kazanacağız yani.

    'POLİTİK OLARAK BU SEÇİMİ KAZANDIK'

    Seçime girerken demiştim ki: Aritmetik olarak kazanabilirsiniz, politik olarak kaybedersiniz ama aritmetik olarak kaybedersiniz, politik olarak kazanırsınız. Biz, politik olarak bu seçimi kazandık. Türkiye'nin baktığı, imrendiği, olumladığı, alkışladığı, gururlandığı bir seçim çalışmasını kısa süreye sığdırdık. Bu hep beraber oldu. Hepimizin bunda emeği var. Bu emeği takip edeceğiz, bu emeği kaybetmeyeceğiz bundan emin olabilirsiniz.

    Alper Taş
    Twitter
    CHP'nin Beyoğlu adayı Taş: Soylu gibi 10 yıl önce söylediğini unutan siyasetçilerden değilim
    Beyoğlu Belediyesi'nin çalışmalarını bundan sonra ekiplerle yakından takip edeceğiz, enselerinde olacağız. Yani, halkımıza yönelik bütün saldırılar karşısında Beyoğlu halkının örgütlenmesini örgütlemeye devam edeceğiz. Hep beraber yapacağız ben de bizzat bunun takipçisi olacağım. 5 yıl sonda aday olacağım için değil, yanlış anlamayın.

    'TOPLUMSAL DALGA YARATTIK'

    Biz, devrimciyiz öyle söyleyeyim. Devrimciler hayata seçimle bakmazlar. Bizim hayatımız seçimle başlamaz, seçimle bitmez. Elbette seçim de önemli ama biz bir seçim çalışması yapmadık, toplumsal dalga yarattık. Bu dalganın peşinden koşmaya devam edeceğiz. Ben koşacağım inanıyorum sizler de koşacaksınız ve Beyoğlu'nda çok güzel şeyler yaratmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1126)
    Etiketler:
    yerel seçim, Çalışma, aday, belediye, Beyoğlu Belediyesi, CHP, Haydar Ali Yıldız, Alper Taş, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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