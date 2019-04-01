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10:06 01 Nisan 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Selvi: Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklama sandıktan çıkan mesajın alındığını gösteriyor

    © AP Photo / Ali Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1130)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün yapılan yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklama, sandıktan çıkan mesajın alındığını gösteriyor. Tabii bu AK Parti'nin siyaset tarzına ve diline yansıyacak mı, parti yeniden reformcu ve özgürlükçü kimliğine dönecek mi? Temel soru bu" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Seçimlerden çıkan mesajlar" başlığıyla yayımlanan yazısında seçimlerin sürprizinin HDP olduğunu belirtti.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden sonraki balkon konuşmasında Kürt kardeşlerimize teşekkür etmişti. Kürt seçmen bu kez de sonuçların tayin edilmesinde önemli oldu. 16 Nisan referandumunda, ‘Hayır ittifakı' ve 24 Haziran seçimlerinde, ‘Demokrasi bileşenleri' adı altında CHP ile bir köprü kuran HDP'nin bu seçimlerde de oylarının CHP'ye gittiği anlaşılıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Seçim sonrası dolarda son durum
    "Seçim sonuçları bize, Güneydoğu'da kayyım siyasetinin olumlu yansıdığını gösteriyor. Kayyımlarla birlikte belediye hizmetleri ile tanışan bölge halkı, kimi yerde ‘Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum' derken oyunu HDP'den yana kullanmış, bazı yerlerde ise AK Parti'nin ilk kez seçimleri kazanmasını sağlamıştır.

    Bu seçimlerin sürprizi DSP'ydi. DSP ve Saadet Partisi seçimlerin kazananı olmadı ama kaybettiren partisi oldular.

    EKREM İMAMOĞLU PROFİLİ

    Yerel seçimler, İYİ Parti açısından kader seçimiydi. CHP ile ittifak kurarak başarılı olmayı hedefleyen İYİ Parti'nin bu planının tutmadığı ortaya çıktı. Meral Akşener açısından tehlike zilleri çalmaya devam ediyor. Ama aynı şeyi Kılıçdaroğlu için söylemek mümkün değil. CHP'de seçim gecesi olağanüstü kurultay için pusuya yatanların hesabı alt üst oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu seçimlerden güçlenerek çıktı. Ama CHP de artık, camide Yasin-i Şerif okuyan, kimsenin inancıyla bir sorunu olmayan, merkez sağa da hitap edebilen, sakin bir güç olarak Ekrem İmamoğlu'nu kazanmış oldu.

    ERDOĞAN'IN DEĞERLENDİRMESİ

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi: Açık ara birinci partiyiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklama, sandıktan çıkan mesajın alındığını gösteriyor. Tabii bu AK Parti'nin siyaset tarzına ve diline yansıyacak mı, parti yeniden reformcu ve özgürlükçü kimliğine dönecek mi? Temel soru bu. Erdoğan, konuşmasında bir anlamda yeni dönemin yol haritasını ortaya koydu. Erdoğan, seçimlerin AK Parti'ye olan güveni tazelediği görüşünde. ‘Seçimlerden birinci parti olarak çıktık' dedi.

    Çok sert geçen seçim kampanyasının ardından Erdoğan, seçim sonuçlarını demokratik bir olgunlukla karşıladığını gösterdi. ‘Her kazanç,her kayıp milletimizin taktiridir. Demokrasinin gereğidir' diye konuştu.
    Burada bir virgül koyup Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim değerlendirmesine de değinmek istiyorum. Bahçeli bu tür kritik anlarda yaptığı açıklama ile siyasetin mecrasını değiştiren bir lider. Seçim gecesi Bahçeli erken seçim çağrısı yapar mı diye bir beklenti vardı. MHP Lideri, ‘Erken seçim konusu ülke gündeminden tamamen kalkmıştır' dedi. Kılıçdaroğlu da erken seçim çağrısı yapmadı. Bunları üst üste koyup, Erdoğan'ın, ‘Önümüzde kesintisiz 4.5 yıl var. Hep önümüze bakacağız' mesajını eklemek istiyorum.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
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    Bir de seçim gecesi Bahçeli, ittifakı devam ettirir mi, CHP ile İYİ Parti arasındaki millet ittifakı devam eder mi sorusu vardı. Erdoğan ile Bahçeli, cumhur ittifakının devam edeceğini açıkladılar. Kılıçdaroğlu ile Akşener, millet ittifakının süreceğini ilan ettiler. Bu durumda ittifaklar seçimlerden güçlenerek çıktı.

    Ama her şeyden önemlisi, iktidarı ve muhalefetiyle liderlerin seçim gecesi sıcağı sıcağına erken seçim yok mesajı vermeleri önemliydi. Hem de çok çok önemli. Bugün 1 Nisan. Türkiye'nin önünde yeni bir siyasi tablo ve seçimsiz 4.5 yıl var."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1130)
    Etiketler:
    yerel seçim, değerlendirme, oy, aday, mesaj, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye, Ankara
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