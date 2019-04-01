CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair 11. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, "Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair dün geceden bu yana 11. açıklamasını yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in verdiği rakamları hatırlatan İmamoğlu, "Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır" dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"YSK verilerine göre oy farkı 27 bin 806. Sisteme girmeyen sandık sayısı 82. Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. Herkese eşit davranacağız."

İmamoğlu, 10. kez konuşuyor: Bu manipülasyona, şu anda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Bunları asan emekçilerin hiçbir kabahati yok. İBB, emekçilerin emeklerini ziyan etmiştirhttps://t.co/HJaIbI2PqG pic.twitter.com/mAMGiTaYXk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2019

​İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın 'teşekkür' afişlerinin de kaldırılmaya başlandığını duyurdu:

"Hiçbir endişe duyulmasın. Afişlerle ilgili çağrımız karşılık buldu. Teşekkür ediyorum, bir yanlıştan dönülmüştür."

'VE İLK ZAFER ANI'

Gülfem Saydan Sanver de kişisel Twitter hesabında "Ve ilk zafer anı" notuyla bir video paylaştı.

​Sanver'in paylaşımından sonra İmamoğlu da bir tweet attı ve "Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyit etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyid etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler. #BirlikteKazandık pic.twitter.com/XFwBzMsMH4 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2019

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