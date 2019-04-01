İmamoğlu Twitter'da bio'sunu güncelledi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve YSK verilerine göre AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a karşı yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarında güncelleme yaptı.

İmamoğlu, bio'sunu 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak değiştirdi.

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