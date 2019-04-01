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13:15 01 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz

    © Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)
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    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçlarının AK Partili belediyelere hibe edilmeye başlandığını iddia etti. Öztrak, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin de "Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz" ifadesini kullandı.

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

    "Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli bir farkla kazandığımız belediyelerden bir tanesi" diyen Öztrak, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kimsenin ekmeği ile oynamayacağız diyoruz. Kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamak bizim hedefimiz. Ama bir bakıyoruz, bu sabah itibarıyla bize gelen çok ciddi duyumlar var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçları AKP'li belediyelere hibe edilmeye başlanmış. Belediyeyi iş yapamaz hale getirmek kime yarayacak? Bu adımı son derece tehlikeli buluyoruz" iddiasını aktardı.

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Seçim sonrası dolarda son durum
    "Uzun bir gecenin ardından bu sabah Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bolu'da ittifakın kazandığı iller ile uyandık" ifadesini kullanan Öztrak şöyle devam etti:

    "Martın sonu bu illerimizde bahar oldu.

    Gerçekten Türkiye demokrasi tarihinde görülmemiş bir seçim sürecinin ardından bir seçim gecesi yaşadık. Örgütlerimiz başında olan, gönüllülerle birlikte çalışan hukuk birimimize, Onursal Adıgüzel'e, Muharrem Erkek'e teşekkür ediyorum.

    'MİLLETİMİZİN DEMOKRASİMİZE DUYMUŞ OLDUĞU GÜVEN TAZELENDİ'

    Dün gecenin tek kazananı milli irade ve Türk demokrasisi. Hem dünyanın hem milletimizin demokrasimize duymuş olduğu güven tazelenmiştir. Dün gecenin tek kaybedeni devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'dır

    Hala veri girmemeye devam etmektedir, siyasi manipülasyona alet olmuştur. Ajans yöneticileri gereğini yapmalıdır.

    YSK Başkanı yapmış olduğu açıklamayla bizlerin bilgilerini teyit etmiştir. Bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcımız Onursal Adıgüzel ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum.

    YSK verilerine göre 31 bin 186 sandığın 31 148'i açılmıştır. Açılmayan 38 sandık vardır.

    dolar, piyasa, grafik
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    Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi
    Ekrem İmamoğlu 4 milyon 165 bin oy almıştır. Binali Yıldırım oyu ise 4 milyon 138 bin 568 oy almıştır.

    27 bin 171 oy daha fazla almıştır Ekrem İmamoğlu. Bu fark dün sabaha karşı kendi sistemimizle açıkladığımız fark ile aynıdır.

    'HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ'

    Son sandıklar dikkate alındığında 11 bin oy eder. Bu oylar Binali beye gitse bile aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Elbette itirazlar olacaktır, milletvekillerimiz seçim kurullarında her bir oyun namusunu korumak için görevdeler ve görevde olmaya devam edecekler. Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz.

    Herkesin hakkına saygılıyız ama kendi hakkımızı da yedirtmeyiz. Herkesin sandıktan çıkan sonuca saygı göstermesi gerekmektedir.

    İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir belirsizlik yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeni bir kutuplaşma çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Türkiye bir an önce normalleşmelidir.

    Sabahın erken saatlerinde piyasalar nispeten sakin açıldı. İstanbul'la ilgili tartışmaların uzaması nedeniyle tansiyon yükselmeye başladı. Yeni bir belirsizlik olmamalıdır. Ekonomimizin yeni bir belirsizliği kaldıracak hali kalmamıştır.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Önümüzdeki günlerde de ekonomik krizin çözümü konusunda CHP olarak yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonomik bakımından en önemli kentlerinde Millet İttifakı kazanmıştır. bu artık kaybedecek bir dakikamız bile olmadığını ortaya koymuştur.

    Yorucu bir gecenin ardından ortaya çıkan tablonun demokrasimize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

    KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL PROGRAMI OLACAK MI?

    Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Öztrak, "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

    "Genel başkanımız odasında sabah saat 5'e kadar bilgisayarın başındaydı. Hala da uyanık. Sürekli Ekrem Bey ile temas halinde. İhtiyaç duyduğu an tabi ki İstanbul'a gidecektir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)
    Etiketler:
    sonuç, sandık, Masa, yerel seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Ankara, İstanbul, Türkiye
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