Çavuşoğlu: AK Parti maalesef benim şehrim Antalya'yı kaybetti, halkın kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Vatandaşlarımız yaşadığı şehirleri kime teslim edeceğine kendisi karar verir. AK Parti, 'HDP'nin denen birçok yeri kazandı, maalesef benim şehrim Antalya'yı kaybetti. Halkın kararı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Venezüella'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

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"Venezüella ile iş birliğimizi önümüzdeki süreçte de sürdürmeye devam edeceğiz. Venezüella'yı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Maduro'yu da Venezüella devletinin meşru Cumhurbaşkanı olarak görüyoruz."

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın açıklamalarından da "İlişkilerimiz açısından tarihi bir andayız. Venezüella'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" ifadesi öne çıktı.

'KAZANAN DA OLACAK, KAYBEDEN DE'

Daha sonra iki isim, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, yerel seçime dair yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:

"Kazanan da olacak, kaybeden de olacak. Vatandaşlarımız yaşadığı şehirleri kime teslim edeceğine kendisi karar verir. AK Parti, 'HDP'nin denen birçok yeri kazandı, maalesef benim şehrim Antalya'yı kaybetti. Halkın kararı."