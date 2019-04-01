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13:14 01 Nisan 2019
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    AA verileri güncelledi: İmamoğlu önde

    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)
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    Anadolu Ajansı, dün gece yarısından sonra seçim sonuçlarına yönelik kısmi olarak durdurduğu veri akışıyla ilgili güncel bilgileri aboneleriyle paylaştı. Güncel bilgilerde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda önde.

    Anadolu Ajansı, yaklaşık 13 saatlik kesintinin ardından seçim sisteminden veri akışına başladı.

    Anadolu Ajans'ından yapılan açıklamada, AA'nın 2014 yılından itibaren Türkiye'de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşu olduğu, bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve 1 referandum sonucunun başarılı şekilde abonelere ulaştırıldığı hatırlatılarak, verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olmasının AA'nın başarısını gösterdiği belirtildi.

    Anadolu Ajansı'nın, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirdiği aktarılan açıklamada, "Şunu özellikle belirtmeliyiz ki seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajans'ını hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK'nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı.

    'YÜZDE 1'LİK SANDIK SONUCUYLA İLGİLİ ELİMİZE VERİ ULAŞMADIĞI İÇİN YSK'NIN SONUÇLARI BEKLENDİ'

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir. Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır. Yüksek Seçim Kurulu geçici olmayan sonuçlarını her zaman olduğu gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Güçlü bir demokrasinin olduğu ülkemizde Anadolu ajansı olarak hızlı güvenilir ve sağlıklı verileri sizlere ulaştırma gayretimiz 100 yıldır sürmektedir. Anadolu Ajansı A.Ş. seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürütmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1142)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı (AA), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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