İmamoğlu: İstanbul artık kırmızıya boyanmıştır, bir an önce sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz

Anadolu Ajansı, dün gece yarısından sonra seçim sonuçlarına yönelik kısmi olarak durdurduğu veri akışıyla ilgili güncel bilgileri bugün öğle saatlerinde aboneleriyle paylaştı.
AA'nın son paylaştığı verilere göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80 oyla İstanbul'da birinci oldu.
Saatler süren 'seçim sonucu' tartışmasının artık sonlanması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na, partimin tüm organlarına, Akşener'e ve İYİ Parti'nin tüm organlarına teşekkür ediyorum. İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Bana AK Partili seçmen de, HDP'li seçmen de oy vermiştir. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz" dedi.
"İstanbul artık kırmızıya boyanmıştır" diyen İmamoğlu, devamında şunları kaydetti:
"Kürt hemşehrilerimle çok samimi, içten bir bağım var. Samimice paylaştığımız anlarımız oldu, seçmenle olan bağımızı içselleştirdik. Sadece Kürt hemşehrilerimizle değil, her inanç grubuyla, her kesimle dertleşeceğiz. Ayrı ayrı görüşeceğiz."
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