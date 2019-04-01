İmamoğlu: İstanbul artık kırmızıya boyanmıştır, bir an önce sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, sonuçlara dair 12. kez açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bir an önce sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, dün gece yarısından sonra seçim sonuçlarına yönelik kısmi olarak durdurduğu veri akışıyla ilgili güncel bilgileri bugün öğle saatlerinde aboneleriyle paylaştı.

AA'nın son paylaştığı verilere göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80 oyla İstanbul'da birinci oldu.

© AA / Orhan Çiçek AA sandık verilerini güncelledi: İstanbul'da İmamoğlu birinci

Söz konusu gelişmenin ardından İmamoğlu, seçim sonuçlarına dair 12. kez açıklama yaptı.

Saatler süren 'seçim sonucu' tartışmasının artık sonlanması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'na, partimin tüm organlarına, Akşener'e ve İYİ Parti'nin tüm organlarına teşekkür ediyorum. İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Bana AK Partili seçmen de, HDP'li seçmen de oy vermiştir. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz" dedi.

"İstanbul artık kırmızıya boyanmıştır" diyen İmamoğlu, devamında şunları kaydetti:

"Kürt hemşehrilerimle çok samimi, içten bir bağım var. Samimice paylaştığımız anlarımız oldu, seçmenle olan bağımızı içselleştirdik. Sadece Kürt hemşehrilerimizle değil, her inanç grubuyla, her kesimle dertleşeceğiz. Ayrı ayrı görüşeceğiz."