Kayıt
16:18 01 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    Avrupa Konseyi ikna olmadı: Seçimler adil ve demokratik bir ortamda yapılmadı

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 242

    Yerel seçimleri izlemek için gelen Avrupa Konseyi heyeti; seçim kampanyaları, medyada siyasi partilerin eşit yer alması ve yargıdaki gelişmeler açısından ‘demokratik bir seçim ortamı' yaşanmadığını savundu. Ancak birçok siyasi partinin farklı yerlerde kazanmış olması 'demokrasinin direnci' olarak nitelendirildi.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    İstanbul'da kritik seçim yarışı: Fark 0.06, AA veri vermeyi durdurdu
    Avrupa Konseyi'nden gelen 22 kişilik heyet, Ankara'dan Diyarbakır'a, İstanbul'dan Erzurum'a kadar pek çok farklı şehirde toplam 140 sandıkta yaptığı gözlemlere dair tespitlerini düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

    Deutsche Welle'den Hilal Köylü'nün haberine göre Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, demokratik bir seçim ortamı konusunda eleştirilerde bulundu.

    Dawson'ın, seçim kampanyaları ve medyada siyasi partilerin eşit yer alması, basın ve ifade özgürlüğü ve yargıda yaşanan gelişmelere ilişkin hükümete yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

    'DEVLET KAYNAKLARI BİR SİYASİ PARTİ İÇİN KULLANILMAMALI'

    Demokratik bir seçim ortamının ilk koşulu olarak ifade özgürlüğünün sağlanması gerektiğini belirten Dawson, bu özgürlüğün; vatandaşları, gazetecileri, siyasi parti temsilcilerini eşit şekilde kapsamına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © Fotoğraf : DHA/OZAN ÇİFÇİ
    CHP'li Öztrak: Sandıkta aldığımızı masa başında vermeyiz
    Seçim öncesinde ve hemen sonrasında gazetecilerin haber ve yorum yaparken işten atılma ya da cezaevine girme korkusu yaşadıklarını gözlemlediklerini aktaran Andrew Dawson, partilerin seçim kampanyalarını medyanın eşit olarak yansıtamadığını da vurguladı.

    Dawson, "Seçim kampanyalarının eşit koşullarda yürütülmesi için de adil ve makul bir hukuki çerçeve de yaratılmadı. Hukukun üstünlüğü öne çıkarılmadı. Devlet kaynakları bir siyasi parti için kullanılmamalı. Türkiye'de yerel yöneticiler üzerlerinde baskı hissetmeden görevlerini yapabilmeli" dedi.

    Andrew Dawson, ayrıca oy kullanılan okulların içinde ve dışında silahlı jandarmaların otomatik silahlarını göstere göstere görev yapmasını ise ‘garipsediğini' vurguladı.

    ADİL VE ÖZGÜR SEÇİM KONUSUNDA 'İKNA OLMADIK'

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
    © AA /
    YSK Başkanı Güven: İstanbul'da İmamoğlu önde, AA benim müşterim değil
    Heyet, özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki HDP'li belediyelere yine kayyum atanabileceğine dair açıklamaları da endişe verici buldu. Dawson, "Türkiye'nin kendi bütünlüğünü koruma önceliğini gözardı etmiş değiliz. Ancak, HDP'li belediye başkanlarının terörist olduğu iddialarını kabul etmiyoruz. Lütfen, Türkiye'de normalleşme politikalarına dönülsün" diye konuştu.

    Dawson, "Demokrasi tehlikede olduğunda çözüm daha az değil, daha çok demokrasidir. Korkarım ki, Türkiye'de demokratik bir seçim yapılması için Avrupa değerlerine uygun adil ve özgür bir seçim olduğuna ilişkin ikna olmadık" dedi.

    'DEMOKRASİNİN DİRENCİ'

    Ancak bunlara rağmen seçim sonuçlarına bakıldığında birçok siyasi partinin farklı yerlerde kazanmış olması ‘Türk demokrasisi açısından umut verici' olarak nitelendi. 

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Dr. Sanver: AKP’yi zor günler bekliyor
    Dawson, bu durumu ‘demokrasinin direnci' olarak nitelendirdi.

    Öte yandan Dawson, yüzde 84 olarak açıklanan seçime katılım oranının Türk halkının demokrasi ve seçimlere konusundaki farkındalığını artırdığını göstermesi bakımında önemli olduğunu söyledi. Dawson, Yüksek Seçim Kurulu ve sandık kurullarının teknik yetkinlik konusunda da başarı sergilediğini söyledi.

    Etiketler:
    seçim kampanyası, hukuk, demokratik, adil seçim, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, yerel seçim, Yüksek Seçim Kurulu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Andrew Dawson, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İstanbul, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır yerel seçim 8
    Diyarbakır'da seçim heyecanı ve ilkler: Sur sakinleri üç yıl sonra mahallelerine döndü
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik
    Türkiye, iki yıl üst üste Rus turistlerin ilk tercihi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet