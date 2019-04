CHP'li Bozbey'den seçim değerlendirmesi: Bir yere gitmiyoruz, Bursa'dayız

© Fotoğraf : İHA Bursa'da baba oğul yarışında kazanan belli oldu

Bursa, yerel seçimde sert bir yarışa sahne olan iller arasında yer aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Alinur Aktaş oldu.

Bursada Bugün'de yer alan habere göre Aktaş 897,159 oy ile seçimi birinci tamamlerken, Millet İttifakı'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey 849,196 oyda kaldı.

Bozbey, seçimin sonucunun netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yaklaşık yüzde 48 civarında oy söz konusu ve sandıklarda geçersiz oyların çok fazla olması ve bu sonuçlara yapılacak itirazlar sürelerinin devam etmesi anlamında çalışmalarımız devam ediyor.

Diğer taraftan da elbette ki Bursa sahipsiz değildir. Bursa kazanmıştır, Bursa neyi kazanmıştır? Gerçekten Mustafa Bozbey'i projeleriyle ilgili, düşünceleriyle ilgili, birleştirici gücüyle ilgili ve ötekileştirmeyen anlayışını dört bir yana yayarak kazanmıştır. Bundan sonra Bursa farklı bir Bursa olacaktır. Bursa bundan sonra farkını ortaya koyan ve beklentileri yükseldiği için de bu beklentilerin mutlaka taçlanması konusunda talepkar bir il olacaktır. Çünkü Bursalı bir çok şeyi bu seçim sürecinde daha net öğrenmiştir. Bunları artık bundan böyle yöneticilerinden bekleyecektir. Bursa bundan böyle yapılacak olanların mutlaka ve mutlaka takipçisi olacaktır. Aynı zamanda biz de yapılanların takipçisi olacağız.

'AHİRETTE DE OLSA HESABINI SORACAĞIZ'

Ben huzurlarınızda tüm çalışan arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum, aynı zamanda Bursalılara da teşekkür ediyorum. Gerçekten bizlere destek verdiler. Ama dediğim gibi maalesef gün boyu süren iftiralarla ilgili olarak yaşamım boyunca hakkımı helal etmiyorum. Yalan yanlış ve hakikaten insana yakışmayan tavırlar nedeniyle ben onları artık insan olarak da görmek istemiyorum. Çünkü böyle bir iftirayı atanlar, karşısındakini insan yerine koymayanlar demektir. Biz de onları maalesef öyle değerlendirmek durumundayız. O yüzden bu iftiraları atanları ve bu iftiraları basın huzurunda devam ettirenleri asla yaşamım boyunca affetmeyeceğim. Öyle ya da böyle ahirette de olsa hesabını inşallah soracağız. Tekrar huzurunuzda Bursa'nın tüm güzel insanlarına saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bizi sahiplendiler, bize destek verdiler, sahip çıktılar, sandığa gittiler. Ama sandık sonucu tabii ki kabul etmemiz gereken bir durumdur. Biz demokrasiye inanan insanlarız. Bundan böyle de Bursa'ya yapılan her olumlu hizmetin yanında her olumsuz hizmetin de karşısında olmaya ve onunla ilgili fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü Bursa bizim Bursa'mız. Bursa'yı asla ve asla yalnız bırakmayız. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Her şey daha güzel olacak inanın bana yarın daha güzel olacak diğer gün dana güzel olacak ben inanıyorum siz de inanın. Bir yere gitmiyoruz, Bursa'dayız her alandayız her yerde olacağız hep beraberiz."