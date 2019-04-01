Soyer: Yarın en az oy aldığım mahalleye gideceğim

İzmir'de yerel seçimin kazananı Millet İttifakı'nın oldu. CHP'nin adayı Tunç Soyer büyükşehir belediye başkanı seçilirken, 30 ilçenin 25'ini Millet İttifakı aldı.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Soyer, sosyal medya hesabı Twitter'daki unvanını güncelledi. Soyer, profil bilgisinde yer alan unvanını güncelleyerek 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' yazdı.
Türkiye geneli ve İzmir'de dün gerçekleşen 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 58 oranında oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
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