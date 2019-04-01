İzmir'de Millet İttifakı seçimi oy ve belediye sayısını artırarak kazandı. 'Herkesin başkanıyım' mesajı veren CHP'li Tunç Soyer, "Yarın en az oy aldığım mahalleye gideceğim" dedi. Soyer, daha önce 'Seferihisar Belediye Başkanı' olarak yer alan Twitter hesabındaki bilgileri de güncelleyerek, 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' yazdı.