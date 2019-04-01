Ankara Sincan'da tanzim satış çadırları kaldırılıyor

© Fotoğraf : DHA Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak

Ankara'ın Sincan ilçesinde bugün öğle saatlerinde tanzim satış çadırları kaldırılmaya başlandı.

Sol Haber'de yer alan habere göre, Sincan Lale meydanında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış üzerine başlatılan tanzim satış uygulaması, vatandaşa piyasaya göre daha ucuz ürünler ulaştırmayı planlıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız" ifadeleriyle başlayan uygulamanın Aralık 2019'a kadar sürdürülmesi planlanıyordu.

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki satış noktalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.