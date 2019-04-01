Diyarbakır'da Saadet Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Akmeşe'ye saldırı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Saadet Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve beraberindekiler, eski AK Partili Belediye Başkanı ve yakınlarının saldırısına uğradı. Akmeşe, kafasına aldığı kazma darbesiyle, bir partili ile bir polis memuru da silahla yaralandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ali Suat Akmeşe saldırıya uğradı.

Çüngüş Öğretmen Evi'nde tebrikleri kabul eden Akmeşe ve beraberindeki partililer, daha önce AK Parti'den seçilen Belediye Başkanı ile beraberindekilerin saldırısına uğradı.

Saldırıda Akmeşe kafasına aldığı kazma darbesiyle, beraberindeki 1 partili ve polis memuru da silahla ağır yaralandı. Yaralılar ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlatırken, olaya karıştığı tespit edilen kişiler ise gözaltına alındı.

SP İL BAŞKANI: MİLLETİ TERÖRİZE EDEREK KİN VE NEFRET TOHUMU EKTİLER

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Sputnik Türkiye'ye konuşan SP Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Başkanımız partililerimizle birlikte Öğretmen Evi'nde tebrikleri kabul ediyorlar. AKP'li Eski Belediye Başkanı, çocukları ve akrabaları da buraya geliyor ve tartışma çıkıyor. Başkanımıza ve partililerimize kazma ve silahla saldırmışlar. Başkanımız kafasına aldığı kazma darbesiyle yaralandı. 1 partilimiz de silahla yaralandı. Birinin durumu kritik. AKP Genel Başkanı, bakanlar ve Bahçeli yaptıkları konuşmalarda milleti terörize ederek kin ve nefret tohumu ektiler. Bundan cesaret alanlar da ‘teröristlere saldırıyoruz' diyerek saldırıyorlar. Çüngüş'te ciddi bir rant kaybı olacağı için bu denli saldırganlaştılar. İlçeye gelen parayla hizmet edeceklerine kendi kişisel rantlarına yatırmışlar. Bunu kaybedecekleri korkusu ile saldırmışlar."