Diyarbakır'da Saadet Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Akmeşe'ye saldırı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Saadet Partisi'nden Belediye Başkanı seçilen Ali Suat Akmeşe saldırıya uğradı.
Saldırıda Akmeşe kafasına aldığı kazma darbesiyle, beraberindeki 1 partili ve polis memuru da silahla ağır yaralandı. Yaralılar ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak polis soruşturma başlatırken, olaya karıştığı tespit edilen kişiler ise gözaltına alındı.
SP İL BAŞKANI: MİLLETİ TERÖRİZE EDEREK KİN VE NEFRET TOHUMU EKTİLER
"Başkanımız partililerimizle birlikte Öğretmen Evi'nde tebrikleri kabul ediyorlar. AKP'li Eski Belediye Başkanı, çocukları ve akrabaları da buraya geliyor ve tartışma çıkıyor. Başkanımıza ve partililerimize kazma ve silahla saldırmışlar. Başkanımız kafasına aldığı kazma darbesiyle yaralandı. 1 partilimiz de silahla yaralandı. Birinin durumu kritik. AKP Genel Başkanı, bakanlar ve Bahçeli yaptıkları konuşmalarda milleti terörize ederek kin ve nefret tohumu ektiler. Bundan cesaret alanlar da ‘teröristlere saldırıyoruz' diyerek saldırıyorlar. Çüngüş'te ciddi bir rant kaybı olacağı için bu denli saldırganlaştılar. İlçeye gelen parayla hizmet edeceklerine kendi kişisel rantlarına yatırmışlar. Bunu kaybedecekleri korkusu ile saldırmışlar."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)