Özhaseki: Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne, itirazların temel sebebi ille de biz alalım kaygısı değil

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AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, dün yapılan yerel seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne" ifadesini kullandı.