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    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli

    Yerel seçimlerde ittifak yapılmayan yerlerin üçte biri MHP'nin

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1156)
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    AK Parti ile MHP'nin ittifak çatısında seçime girmediği 27 ilden 9'unu MHP aldı. En büyük sürpriz ise Bayburt ve Amasya'da yaşandı. Erzincan, Kütahya, Karman, Çankırı ve Kastamonu da MHP'ye geçti.

    24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine Cumhur İttifakı çatısında birlikte giren AK Parti ve MHP, ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de sürdürdü.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Emin Sansar
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    Birçok ilde ortak belediye başkan adayı gösteren partiler, 27 ilde ittifak yapmayarak kendi adaylarıyla yarışa girmeyi tercih etti. Bu 27 ilin 9'unda MHP'nin adayı AK Parti'nin adayının önüne geçti.

    Bayburt, 2009 yerel seçiminden bu yana her seçimde AK Parti'yi destekledi, ikinci partiyle AK Parti arasında hep büyük puan farkları oldu. 2014'te Bayburt'ta yüzde 52 oy alan AK Parti, 2015'teki iki genel seçimde de yüzde 60 ve 73.4 oy oranıyla Türkiye genelinde AK Parti'ye en fazla oy veren şehirlerden biri oldu.

    BAYBURT VE AMASYA'DA SÜRPRİZ

    BBC Türkçe'nin haberine göre, AK Parti ve MHP'nin 'evet' için birlikte kampanya yürüttüğü 2017'deki referandumda da yüzde 81.7 ile en fazla 'evet' oyu veren şehir oldu.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    MHP, AK Parti'den Erzincan ve Bayburt gibi illeri aldı
    24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde geleneği bozmayan Bayburt, AK Parti'yi yüzde 56.70 oyla ildeki birinci parti yaparken, MHP de yüzde 27.56 oyla ikinci parti olmuştu.

    Uzun yıllar sonra ilk kez, AK Parti büyük oy kaybederek, açık ara farkla ikinci parti oldu. MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci yüzde 56.49'la birinci gelirken, AK Parti'nin adayı Fatih Yumak yüzde 35.75 ile ikinci sırada kaldı.

    Amasya'da da MHP'nin adayı Mehmet Sarı yüzde 47.28 oyla birinci sırada yer aldı. AK Parti adayı Cafer Özdemir ise yüzde 13 farkla, 34.21 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

    Mevcut belediye başkanı Cafer Özdemir, 2014'teki yerel seçimde yüzde 43.5 oy alarak, ikinci sıradaki MHP adayını yüzde 9 farkla geçmişti.

    KARABÜK VE BARTIN MHP'DEYDİ

    MHP'nin ittifak dışında aday gösterdiği 9 ilden 2'sinde, Karabük ve Bartın'da MHP'li belediye başkanları vardı.

    Ömer Turan
    © Fotoğraf : Twitter
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    Karabük'te 2009'dan beri görevi yürüten MHP'li Rafet Vergili, seçimi yine kazandı. 2014'te yüzde 51.8'le kazanan Vergili, bu kez AK Parti ile başa baş bir yarışın sonunda yüzde 40.84'le kazandı. AK Parti'nin adayı Burhanettin Uysal ise yüzde 40.4 ile ikinci sırada kaldı.

    Bartın'da da MHP, oyları 2014'e göre düşse de yine birinci parti oldu.

    2014'te MHP yüzde 45.9 oyla birinci olurken AK Parti adayı yüzde 26.7 oyla ikinci sırada yer almıştı. 31 Mart'ta ise MHP adayı Cemal Akın'ın oyu yüzde 36 oranında.

    Cemal Akın, 2009'dan bu yana Bartın'da belediye başkan olarak görev yapıyor.

    AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise küçük bir farkla, yüzde 35.6 ile ikinci sırada.

    7 İL AK PARTİ'DEN MHP'YE GEÇTİ

    Amasya ve Bayburt'tun yanı sıra Erzincan, Kütahya, Karaman, Çankırı ve Kastamonu'da da seçimin galibi, kesin olmayan sonuçlara göre MHP oldu.

    Mustafa Kalaycı
    © Fotoğraf : DHA
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    Erzincan'da 2014 yerel seçimlerinde rekor bir oyla seçilen AK Partiadayı Cemalettin Başsoy, 31 Mart seçiminde yeniden aday oldu. Ancak bu kez aldığı oy oranı yüzde 32.95'te kaldı.

    MHP'nin adayı Bekir Aksun ise yüzde 42,24 oyla yarışı önde tamamladı. 2009'da da yüzde 50'nin üzerinde oyla AK Parti'nin kazandığı Erzincan belediye başkanlığı, böylece MHP'ye geçiyor.

    Karaman'da da benzer bir süreç yaşandı. 2014'te yüzde 52.4 oyla seçimi kazanan AK Parti, 31 Mart'ta yüzde 38.49'la ikinci sırada yer aldı. Mevcut belediye başkanı yerine Mahmut Sami Şahin'i aday gösteren AK Parti'nin karşısında, MHP'nin adayı Savaş Kalaycı ise küçük bir farkla, yüzde 39.52 ile en fazla oyu alan aday oldu.

    Çankırı'da da AK Parti, 2014'teki yerel seçimde yüzde 54'ün üzerinde oy almıştı.

    Ancak bu seçimde, Çankırı'da AK Parti'nin adayı Hüseyin Boz, yüzde 38.28 oy oranıyla ikinci sıraya düştü. MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen ise yüzde 47 ile birinci oldu.

    Kütahya ve Kastamonu'da AK Parti, 2014'teki yerel seçimi az sayıda farklarla birinci sırada bitirmiş, iki şehirde de MHP ikinci parti olmuştu.

    Kütahya'da MHP'nin adayı Alim Işık, yüzde 38.61 oyla birinci olurken, AK Parti yüzde 32.23'te kaldı.

    Kastamonu'da mevcut belediye başkanı Tahsin Babaş'ı aday gösteren AK Parti yüzde 31.16'da kaldı. MHP'nin adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise açık ara farkla, yüzde 49,18'le kazandı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1156)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhur İttifakı, MHP, AK Parti, Türkiye
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