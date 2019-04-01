AK Partili Yavuz: 17 bin 400 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettiklerini söyledi.

Yavuz, sandık sonuç tutanakları ile oy sayım döküm çizelgeleri üzerinde farklılıklar olduğunu belirterek "309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük. Sistemimize güvendiğimiz için geceli gündüzlü çalışmalara başladık. İstanbul İl Teşkilatı hazır bir biçimde bu işleri yürütüyor. Gerçekten bugüne kadar şahit olmadığımız usulsüzlüklere rastladığımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici. Belgeli usulsüzlükler tespit ettik" diye konuştu.