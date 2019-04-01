AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

Anadolu Ajansı'nın dün yapılan yerel seçimlere dair açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.78, AK Parti'li Binali Yıldırım ise yüzde 48.52 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.
Anadolu Ajansı'nda yaklaşık 13 saat boyunca seçim sonuçlarına ilişkin veri girişi durdurulmuştu. Ajans, "Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş" açıklamasını yapmıştı.
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