AK Partili Külünk: Ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz

Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk, İstanbul'daki seçim sonucunda hile gözlendiğini iddia etti. Külünk, "Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" dedi.

Külünk, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

İstanbul'daki sonuçlarda hile olduğunu iddia eden Külünk, "İstanbul seçimlerinde çok ciddi bir hile gözlenmektedir. Partimizin yetkili kademeleri bu konunun üzerine hassasiyetle gitmektedir. Milletimizin hangi partiye oy vermiş olursa olsun bir oyu zayi olmayacaktır. Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) tüm partilerin temsilcileri olduğunu ve itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Külünk, sosyal medya ya da başka mecralar üzerinden yapılan açıklamalara itibar edilmemesini ve YSK'nın açıklamasının beklenmesini istedi.

"Ülkemizi birileri kaos ortamına çekmek istemektedir. Bu tip operasyonlara karşı çok dikkatli olmak zorundayız" diyen Külünk'ün paylaşımları şöyle:

1- İstanbul seçimlerinde çok ciddi bir hile gözlenmektedir. Partimizin yetkili kademeleri bu konunun üzerine hassasiyetle gitmektedir.Milletimizin hangi partiye oy vermiş olursa olsun bir oyu zayi olmayacaktır. Ülke olarak ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 1, 2019

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2- Yüksek Seçim Kurulu'nda tüm partiler temsil edilmektedir. Her partinin üyesi bulunmaktadır. İtiraz süreçleri devam etmektedir. Milletimiz şu anda sadece sağduyu ile süreci beklemelidir. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 1, 2019

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3- Sosyal medya ya da başka mecralar üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmeden, Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaları sabırla beklemek gerekmektedir. Ülkemizi birileri kaos ortamına çekmek istemektedir. Bu tip operasyonlara karşı çok dikkatli olmak zorundayız. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 1, 2019

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