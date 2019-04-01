'Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' diyen İYİ Partili Aksoy, yüzde 4'te kaldı

CHP adayı Soner Özimer oyların yüzde 36.10'unu alırken, İyi Partili Aksoy ise 9 bin 427 oy alarak yüzde 4.39'da kaldı.
Aksoy'un "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" pankartları belediye çalışanları tarafından indirilmişti ve Suriye Dostluk Derneği tarafından Aksoy hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Aksoy'un indirilen afiş ve pankartları için, "Korkaklar halkın sandıktaki tepkisinden çekindiler" yorumunu yapmıştı.
"Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” diyen İyi Partili Aksoy, %4'te kaldıhttps://t.co/CUwSyGZahc pic.twitter.com/IOfQ2J6PPI— T24 (@t24comtr) April 1, 2019
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