'Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' diyen İYİ Partili Aksoy, yüzde 4'te kaldı

Seçim kampanyası süresince pankartlarında "Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” sloganını kullanan İYİ Parti'nin Fatih adayı İlay Aksoy, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 4.39 oy alarak AK Parti ve CHP adaylarının gerisinde kaldı.

222 bin 541 seçmenin oy kullandığı Fatih'te, AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53.04 ile Fatih belediye başkanlığını kazandı.

CHP adayı Soner Özimer oyların yüzde 36.10'unu alırken, İyi Partili Aksoy ise 9 bin 427 oy alarak yüzde 4.39'da kaldı.

Aksoy'un "Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim" pankartları belediye çalışanları tarafından indirilmişti ve Suriye Dostluk Derneği tarafından Aksoy hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Aksoy'un indirilen afiş ve pankartları için, "Korkaklar halkın sandıktaki tepkisinden çekindiler" yorumunu yapmıştı.

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