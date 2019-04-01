Türk askeri uzmanlar Ermenistan'da teftişte bulunacak

Sputnik'e ulaşan açıklama metninde, "Türkiye Cumhuriyeti'nden çok uluslu müfettişler grubu, 1-4 Nisan arasında 2011 Viyana Belgesi çerçevesinde Ermenistan'da belirtilen bölgelerde teftiş faaliyetlerinde bulunacak" ifadelerine yer verildi.
2011'de imzalanan Viyana Belgesi, AGİT'e üye ülkelerin arasında askeri güçler, savunma planlaması ve askeri bütçeler konularında geniş bir bilgi alışverişi öngörüyor. AGİT ülkeleri ayrıca belli başlı askeri faaliyetler hakkında birbirileriyle bilgi paylaşıyor, gözlemci davet ediyor ve teftişte bulunuyor.
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