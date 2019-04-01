AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Usulsüzlüklere rastladık, geçersiz oy oranı çok yüksek

© AFP 2019 / Yasin Akgül AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklama yaptı.

Yavuz, şunları söyledi:

"Geçersiz oylara baktığımızda çok yüksek İstanbul'da. Özellikle maddi hatalar, ki bunların bir kısmını İl Başkanımız öğleden önce sizlere aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek. Göreceksiniz ki birtakım usulsüzlükler söz konusu. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor, ilçe seçim kurulu sistem üzerinden giriyor ve her partiye gönderiliyor. Bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü, seçim sonucu çizelgesi var. Bu çizelgeler sisteme yüklenince biz de görüyoruz, diğer partiler de görüyor."

© Fotoğraf : İHA Özhaseki: Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne, itirazların temel sebebi ille de biz alalım kaygısı değil

"Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırmasından bahsediyoruz. Sandık başkanı ve kurul tarafından imzalanıyor ve sandık sonuç tutanağına aktarılıyor. Tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış ve bunun sonucunda 17 bin 410 oy bizim partimize yazılması gerekirken, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır" diyen Yavuz, "Bekleyin yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak ne ise yerini bulsun anlayışındayız. İtiraz süreçlerinin işletilmesi bütün partilerin hakkı bizim de hakkımız. Sonucu hep birlikte görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.