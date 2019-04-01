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23:55 01 Nisan 2019
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    Hakan Han Özcan

    AK Parti Ankara İl Başkanı: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK'nin sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız" dedi.

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    Özcan, partisinin Ankara İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Ankara'nın 25 ilçesinde 12 bin 180 sandıkta 3 milyon 362 bin 639 vatandaşın oy kullandığını, 22 ilçede Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazandığını söyledi.

    Vatandaşların kullandığı oyların olduğu gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) iletilmesi için teşkilatın sabah saatlerine kadar çalıştığını ve bu çalışmanın devam ettiğini belirten Özcan, "Ankaralı vatandaşlarımızın oylarının adil bir şekilde sonuçlara yansıması için AK Parti Ankara teşkilatı olarak gerekli tüm çabayı harcamaktayız" ifadelerini kullandı.

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    Özcan, seçim sonuçlarından elde edilen verilerle ilgili bazı bilgiler paylaşarak, şunları söyledi:

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    "Şu ana kadar elde ettiğimiz verilerde ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını YSK'nin sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda partimiz adına ciddi anlamda yanlış ve eksiklikleri tespit etmiş bulunmaktayız. Yaptığımız tespitler neticesinde 108 bin 680 oyun geçersiz sayıldığını ve bir o kadar da YSK sistemine yanlış sonuç girildiğini, elimizdeki ıslak imzalı sonuç tutanaklarının büyük bölümünde geçersiz oyların normalden fazla olduğunu, hangi sebeple geçersiz kabul edildiğinin belli olmadığını ve sandık sonuç tutanağına bilgilerin hatalı girildiğini tespit ettik."

    'AK PARTİ'YE VERİLEN OYLAR HATALI GİRİLDİ'

    Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarından bazı örnekler gösteren Özcan, Çankaya ilçesinin 3297 nolu sandığında AK Parti'ye bir oy yazıldığını, başka siyasi partiye ise 222 oyun kaydırılarak yazıldığını belirtti.

    Hakan Han Özcan, sandık sonuç tutanağının boş olarak imzalanması şeklinde de hatalar yapıldığını ifade ederek, "Kaç tane zarf, kaç tane pusula geldi. Bunun kaçı iptal oldu, kaçı geçersiz sayıldı, ne oldu ne bitti bilgi yok. Burada bu ve bunun gibi binlerce tutanağımız var" dedi.

    İlçe birleştirme tutanaklarında da AK Parti'ye verilen oyların hatalı girildiğini dile getiren Özcan, "Bu hususla ilgili de tüm seçim kurullarına itirazı kayıt ile şerh düşülmüştür. Bu klasör ve devam eden tutanaklarda da çeteleler ve birleştirme tutanaklarıyla kıyasladığımızda çok büyük hatalar tespit ettik" şeklinde konuştu.

    'SEÇİM HENÜZ ANKARA'DA SONUÇLANMAMIŞTIR'

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, geçersiz sayılan oylarla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti:

    "Zarfın içinden aynı seçim türüne ait birden fazla oy pusulası çıkmış olması… Örneğin muhtarlık seçiminde iki tane muhtar adayının oy pusulası konulmuş lakin diğer oy pusulalarında, büyükşehirde, mecliste ve ilçede herhangi bir tahribat ya da iptal gerekçesi olmamasına rağmen, iki muhtar adayının pusulası çıktı diye bütün oyların hepsini iptal etmişlerdir. Bunlarla ilgili de çok sayıda örnek vardır".

    Kullanılan oyların doğru bir şekilde sonuçlara yansıyıncaya kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Özcan, "Tüm hukukçularımız ile birlikte yarın 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazları gerçekleştireceğiz. Bizim açımızdan bu seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır. Biz hak ve adalet tecelli etsin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti, CHP, YSK, AK Parti, Hakan Han Özcan, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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