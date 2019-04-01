CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Nöbetteyiz, bahar gelene kadar uyumayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunarak tüm seçim kurullarında nöbette olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin MYK ve PM üyeleri dahil, tüm örgütle birlikte seçim kurullarında nöbette olduğunu söyledi. Salıcı, ''Seçmenlerimizin iradesine sahip çıkacağız, İstanbul'a bahar gelene kadar uyumayacağız'' açıklamasını yaptı.

Myk üyelerimizle, Pm üyelerimizle, milletvekillerimizle ve tüm örgütümüzle İstanbul'un tamamında seçim kurullarında nöbetteyiz. Seçmenlerimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız, kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'a bahar gelene kadar uyumayacağız. — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) 1 Nisan 2019

Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tüm CHP üyelerini sandık kurullarında nöbete çağırmıştı.