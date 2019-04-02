Muş'ta toplantı ve yürüyüş yasağı

‘Provokatif eylem yapılacağı‘ gerekçesiyle alındığı belirtilen karara dair, valilikten şu açıklama yapıldı: "Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ile naklini yasaklayabilir. Vali, bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Bu çerçevede, provokatif eylem hazırlığı olduğu, Muş'ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır".

HDP, SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

AA'nın verilerine göre 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde, Muş'ta ‘cumhur ittifakı‘nın adayı Feyat Asya yüzde 34,83 ile birinci sırada, HDP'nin adayı Sırrı Sakık ve Sibel Genç 33,49 ile ikinci sırada görünüyor.

2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş'ta oyların yeniden sayılması için itiraz edilmişti.