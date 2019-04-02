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    TBMM

    Kazanan vekiller belediye başkanlığını tercih ederse CHP ve HDP'nin sandalye sayısı kaça düşecek?

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1167)
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    Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına katılan 19 milletvekilinden 5'i sandıktan birinci çıkarak belediye başkanı oldu. Bu isimlerin belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.

    31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlere AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 8, İYİ Parti'den 2 ve bağımsız olarak da 1 milletvekili, belediye başkanı olmak için katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 2 ve HDP'den 3 milletvekili, belediye başkanlıklarını kazandı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı seçildi.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    İstanbul'un ilçelerinde kazananlar
    İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada yine bir kadın adayla yarıştı.

    Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile başa baş bir mücadele yürüten Hürriyet, ipi göğüsleyen isim oldu.

    HDP'Lİ ÜÇ İSİM SEÇİLDİ

    HDP'den ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van'dan, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars'tan belediye başkanı seçildi.

    İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Mustafa Savaş AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti.

    CHP'den ise Bursa Milletvekili Erkan Aydın Osmangazi Belediye Başkan adayı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ordu Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kaybetti.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    HDP'den kazanan 3 milletvekili dışında kalan 5 isim ise sandıktan çıkamadı.

    Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl'den, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli'den, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Balıkesir'den, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Bağcılar'dan, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara Çankaya'dan yarıştığı belediye başkanlıklarını kaybetti.

    OK VE USTA DA KAZANAMADI

    İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta da girdikleri seçim bölgelerinde belediye başkanlıkları yarışından galibiyetle çıkamadı.

    GENEL KURUL'A SUNULACAK

    Seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 günde tercihte bulunacaklar. Belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1167)
    Etiketler:
    milletvekili, belediye, yerel seçim, İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, HDP, TBMM, Erhan Usta, İsmail Ok, Filiz Kerestecioğlu, Mehmet Özhaseki, Binali Yıldırım, Ayhan Bilgen, Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye
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