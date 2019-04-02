Kayıt
07:37 02 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan

    Zeyrek: AK Parti'nin müşahitleri ve gönüllüleri diğer partilerden hem fazla hem daha organizeydi

    © REUTERS /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1167)
    0 20

    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AK Parti kanadı tarafından ileri sürülen 'tutanakta usulsüzlük' iddiasına dair değerlendirmelerde bulundu. AK Parti müşahitleri ve gönüllülerinin sayıca daha fazla olduğunu belirten Zeyrek, "Bir oyun AK Parti müşahitlerine rağmen muhalefet müşahitlerinin isteği ile geçersiz sayılması imkansızdı" dedi.

    Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Üçün beşin hesabı İstanbul'u geri getirir mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında seçim sonuçlarını ve AK Parti kanadından yükselen 'tutanakta usulsüzlük' seslerini değerlendirdi.

    "Günlerden 1 Nisan'dı ama ekranda izlediğimiz şaka değildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, oy sayım işleminin nasıl yapıldığına dair detayları paylaşarak, AK Parti'nin AK Parti 17 bin 100 oyunun başka partilere yazıldığını anlatmaya çalışıyordu. Son 17 yılda, yapılan seçimlerin tamamına yakınında başarısız olan CHP'lilerin bu tür açıklamalarına alışıktık ama bir AK Parti'linin bir AK Parti yenilgiyi bu şekilde açıklamaya çalışmasına ilk kez tanık oluyorduk" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    İmamoğlu: Bütün CHP'liler nöbete gelsin
    "AK Parti, geçmiş seçimlerde aldığı büyük oylarla muhalefet partilerinin AK Parti seçmenlerine büyük hayal kırıklıkları yaşatır, muhalefetten gelen benzer bütün eleştiri ve itirazlara kulak tıkardı. Yavuz'un bu açıklamalarıyla vücut bulan AK Parti'nin AK Parti ‘hak arama çabası' dahi, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun her şekilde kazandığını gösteriyordu. Neden mi? İstanbul ölçeğinde düşünün bir kere:

    — İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın fotoğrafı olmayan sokak yoktu neredeyse. Yıldırım ile bakanlar bir taraftan çalışırken, devletin bütün olanaklarını seferber eden Erdoğan başka bir taraftan sokaktaydı. Erdoğan, bazen bir günde 5-6 ilçe dolaşıyordu o ilçelerde düzenlediği mitingler onlarca televizyonda canlı gösteriliyor, onlarca gazetede manşetten veriliyordu. Yıldırım ile İmamoğlu'nun kampanya olanakları arasında uçurum vardı.

    — Seçim günü her sandık kurulu başkanı ve başkan yardımcısı mevzuat gereği kamu görevlisiydi. AK Parti'nin her sandıktaki müşahitleri ve AK Parti gönüllüleri diğer partilerden hem fazla hem daha organizeydi.

    — Bütün geçmiş seçimlerde olduğu gibi bir sandık açıldığında, çıkan oyların geçersiz olup olmadığına sandık başkanı olan kamu görevlileri ve AK Parti müşahitleriyle diğer partilerin müşahitleri birlikte karar veriyor, AK Parti tutanak altına alıyordu. Bir oyun sandık başkanına ya da AK Parti AK Parti müşahitlerine rağmen muhalefet müşahitlerinin isteği ile geçersiz sayılması imkansızdı.

    — Sandıkların, sandık kurulunda sayılıp tutanak altına alınan ve oy birleştirme merkezlerine taşınan oyların güvenliğini valiler, kaymakamlar ve polis/jandarma sağlıyordu. Muhalefetin yolda o oy torbalarını değiştirme şansı yoktu.

    — Kamu görevlisi olan sandık başkanlarının güvenlikçiler eşliğinde ilçe seçim kurullarına getirip teslim ettiği oylar, bilgisayara yine kamu görevlileri tarafından giriliyordu.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde
    - Oyların girildiği bilgisayar sistemi de YSK tarafından devletin ilgili kurumlarının gözetiminde kurulmuştu. Yazılımın algoritmasının muhalefetin lehine sonuçlar doğuracak şekilde oluşturulması ihtimal dahilinde değildi.

    — Oy sayımı ile ilgili tek veri kaynağımız Anadolu Ajansı'ydı ve 31 Mart gecesi 23:12'den, YSK Başkanı Sadi Güven 1 Nisan günü 11:00'de gerçek verileri açıklayana dek veri girişini durduran AA, aşırı tepkilere rağmen tatmin edici bir açıklama dahi yapmamıştı.

    — Buna karşın Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi 23:30'dan itibaren ellerindeki ıslak imzalı sandık tutanaklarını birleştirdiklerinde yaklaşık 25 bin oyla seçimi kazandıklarını açıklıyordu ve YSK'nın 1 Nisan'da açıkladığı sandık sonuçları İmamoğlu'nu doğruluyordu.

    Bütün bu detaylara rağmen, sayım ve birleştirme sırasında AK Parti'nin AK Parti oylarını geçersiz kılmaya ya da başka partilerin hesabına yazmaya hangi kamu görevlisi cesaret eder doğrusu merak ediyorum.

    ‘BİR OY FARKLA BİLE OLSA'

    Binali Yıldırım
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Yıldırım: İstanbul'da sayım sürüyor, İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
    Bir tarafta 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yapmış önemli bir siyasetçi, Binali Yıldırım, diğer tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Rastgele kişilerle bu iş yürümez' diye hafife aldığı, AK Parti'li yorumcuların AK Parti ‘no name — isimsiz' dediği, adaylığı ilan edildiğinde İstanbul'daki tanınırlığı yüzde 16 olan bir isim, Ekrem İmamoğlu, yarıştı.

    Yarışın sonunda tablo ortada: AK Parti en az AK Parti 4 puan fark beklerken İmamoğlu, Yıldırım'ı 25 bin oyla geçmiş. Bu saatten sonra, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üçün beşin hesabını yaparak ‘geçersiz oy', ‘kaydırma' gibi gerekçelerle mazbatayı Yıldırım'a verebilir mi?YSK verse bile, yıllardır duruşu ve icraatlarıyla muhalefetin de saygın bir siyasetçi olarak gördüğü Yıldırım, sandıkta elde edemediği sonucu, YSK sayesinde almayı kabul eder mi? Yıldırım kabul etse bile bu durum İstanbul seçmeni başta olmak üzere milletin içine siner mi? Emin değilim.

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dediği gibi ‘1 oy farkla dahi olsa' tecelli eden millet iradesine saygı göstermek gerekmez mi? İstanbul da Türkiye de bunu hak ediyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1167)
    Etiketler:
    aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Sözcü, AK Parti, Deniz Zeyrek, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyanın en ilginç kuşları
    Sıradışı görünümüyle dikkat çeken egzotik kuş türleri
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet