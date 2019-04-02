Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Tunç Soyer, "Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı, bizler tohumuz. Bir gider bin geliriz. Gömdükçe daha çok geliriz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Tunç Soyer, Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'e konuştu.

Sosyal medyada 'Seferihisar Belediye Başkanı' olarak yer alan unvanını 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak değiştiren Soyer, ilk olarak en az oy aldığı mahallelere giderek "Hepinizin başkanıyım" diyeceğini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Soyer, "Martın sonu bahar oldu. Türkiye'nin en güzel hikâyesi şimdi başlıyor" dedi.

Soyer, "Seçmenlerimiz, birlik ve beraberlikten yana oy kullanmıştır. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı, bizler tohumuz. Bir gider bin geliriz. Gömdükçe daha çok geliriz" ifadelerini kullandı.

REKOR İZMİR'DEN

31 Mart seçimlerinde Türkiye rekoru da İzmir'den çıktı. Narlıdere'de CHP, Ali Engin'le yüzde 79.42 oy oranına ulaşarak Türkiye rekoru kırdı.

Narlıdere'yi yüzde 71.51 ile Karşıyaka, 70.23 ile Güzelbahçe, 67.82 ile Urla ve yüzde 67.17 oy oranıyla Balçova izledi.

İlçenin ekonomisini 2 kat büyüteceklerini kaydeden Ali Engin, "Örgütle bütünleştik. Sorunları, gelecek vizyonunu kısa sürede belirledik. Kentin altyapısını, ekonomisini daha üst düzeye çıkarmada insanlarımızı ikna ettim. Örgütümüze teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımızla, STK, muhtar ve meclis üyeleriyle ortak çalışıp Narlıdere'nin ekonomisini en az 2 misli büyüteceğiz. Narlıdere'yi bir kültür ve sanat merkezi yapacağız. Günde en az 15 saat çalışacağız, 5 yılın sonunda mutlaka bu hedefleri gerçekleştireceğiz" dedi.