CHP'li Adıgüzel: Aslında Erdoğan sonucu önceden biliyordu, sadece söyleyemedi

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gazete Duvar'dan Tamer Arda Ersin'e konuştu.

"24 Haziran seçimleri gecesi yaşanan sorunlar nedeniyle kurduğunuz sistem eleştirilmişti. 31 Mart Yerel Seçiminde ise iyi bir performans ortaya koydunuz. Bu seçimde nasıl sorunsuz çalıştı kurduğunuz sistem?" sorusuna Adıgüzel, "24 Haziran seçimlerinde birinci eksikliğimiz, ittifak partileriyle çalışmada bize katkı sunacaklarını düşünmek oldu. Ortak çalışma yürütülecekti, olmadı. İkincisi, sistemimiz halka açıktı. Kişilerin beklentisi sonuçların oradan takip edileceği oldu" yanıtını verdi.

© Fotoğraf : DHA İmamoğlu: 2019 rüzgarı estireceğiz

Adıgüzel şöyle devam etti:

"Edindiğimiz tecrübeyle hızlı değil doğru sonuç paylaşma stratejisini belirledik. Bununla birlikte sonuçlarımız YSK'nın bir adım önünde olacak ama YSK'dan gelen verilerle de kendisini teyit edecekti. Seçim gecesi kendi stratejimizi görebilmek için erken sonuç ekranları kurduk, Ankara, İstanbul sonuçlarını önce biz elde ettik. Ankara ve İstanbul'da belirli sandıklardan çıkan oy ile ilk 2 saat içinde seçimlerin nereye gidebileceğine baktık. Yaptığımız çalışma Binde iki oranında Ankara'yı, binde üç oranında da İstanbul'u bildi. Bunun bize sağladığı avantaj, seçimin gidişatına göre açıklamaları organize etmek ve bütün tutanaklar bize gelene kadar bir öngörü oluşmasıydı. Fakat YSK ile teyit ederek kamuoyuyla paylaştık çünkü milyonlarca vatandaş saatlerce sadece CHP'den bilgi alabildi."

‘Hatay'da, İstanbul'da 10 puan öndeyiz' dediler. Ancak gördük ki AA sadece bir manipülasyon yaratıyor. Kimse buna aldanmadı ve süreç bizim haklı olduğumuzu gösterdi. AA da bir süre sonra açıklama yapmayı bırakıp kaçtı.

‘GEREKİRSE 2 GECE DAHA UYKUSUZ KALIR, MİLLETİN İRADESİNİ DOĞRU YANSITIRIZ'

Her seçimde geçersiz oylar vardır. 2014 Yerel Seçiminde de yaklaşık 400 bin geçersiz oy vardı. Bu arkasına sığınılacak bir bahane değil. Önce ‘3 bin oyla kazandık dediler', sonra ‘YSK önemli değil, biz iptal olan oylarla kazanacağız' diyorlar. Bizim İstanbul il örgütümüz ıslak imzalı tutanakları elde etti. Örgütümüz sandık kurullarında hazır. 2 geceyi daha uykusuz geçiririz, yine milletin iradesinin sandığa doğru yansımasını sağlarız.

‘AKP, AA VERİLERİNE ÇOK GÜVENDİĞİ İÇİN AÇIKLAMALARI O DOĞRULTUDA YAPTILAR'

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımız büyükşehir belediyesini verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir" dedi. Sonra parti yetkilileri açıklamayı düzeltme ihtiyacı duydu sanki…

Kimden veri aldıklarını söylemiyorlar ama herhalde AKP, AA'nın verilerine çok güvendiği için açıklamaları o doğrultuda yaptılar. Gördük ki bu açıklamaların aslı astarı yok. Aslında Tayyip Erdoğan sonucu çok daha önceden biliyordu sadece söyleyemedi.

© Fotoğraf : DHA Soyer: Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı

- YSK Başkanı Sadi Güven ‘AA benim müşterim değil, benden veri almıyor' dedi. AA veriyi kimden alıyor?

AA'nın YSK'dan veri alması beklenemez. YSK siyasi partilerden bile daha yavaş veri veriyor. AA sandık başında hızlıca veri vermeye çalışıyor. Biz hep söylüyoruz, AA verileri nereden alıyor? Güvenlik görevlilerinin, polisin, siyasi parti örgütlerinin verdiği konuşuldu. Yine soruyoruz, nasıl bu kadar hızlı veri ortaya çıkarıyorlar? Önemli bir nokta daha var, açıkladıkları verilerde filtre uygulayarak AKP'nin verilerini erken, CHP'nin verilerini geç yansıtıyorlar. Herhalde AA'nın 10 puan geride olduğumuzu açıkladığı bütün illeri kazandık.

‘AA İKTİDARDAN KORKTUĞU İÇİN Mİ VERİLERİ AÇIKLAMADI?'

- Seçim gecesi, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ı geçtiğini söylediği saatlerde AA veri paylaşımını durdurdu. Sizce ne oldu?

CHP'nin İstanbul'da kazandığını açıklamamak için kaçtılar. Bizim ülkemizde yaşayan 82 milyonun vergileriyle ayakta duran bir ajansın yapmış olduğu uygulama üzücü. Artık yöneticileri korktular mı, yoksa beceremediler mi? Bunu kendilerine sormak lazım. Makul bir açıklamaları yoksa ve iktidardan korktukları için açıklama yapmadılarsa gereğini yapmalılar.

‘GENEL BAŞKAN SABAHA KADAR İZLEDİ'

- YSK'nın sisteminde yaşanan 56 dakikalık veri kesintisi İstanbul'daki seçimden mi kaynaklıydı?

Hayır, İstanbul ile alakalı değil. YSK merkezinden kaynaklı bir süreç. Anında müdahale ettik ve genel başkan yardımcılarımızı oraya yönlendirdik. Veri kesildiği anda logladık (kayıt altına aldık), kesinti öncesi ve sonrası verileri karşılaştırarak manipülasyon yapmalarına izin vermedik.

- Gelmeyen sandıklardaki eksiklerimizi tamamladık ve gecenin ilk saatlerinde önde olduğumuz ortaya çıktı. Biraz zaman ilerleyince de 27 bin farklık sonucu Ekrem İmamoğlu açıkladı.

Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) 31 Mart'tan 1 Nisan sabah 05.00'e kadar bilgisayar başında sistemimizi takip etti ve sonuçları beraber yorumladık. YSK verileri de sabah yüzde 90'lara varınca onların verileriyle bizim verilerimizin örtüştüğünü gördük.

'36 MİLYON VATANDAŞA HİZMET EDECEK 11 BÜYÜKŞEHRİ ALDIK'

- Bu seçimlerde YSK üzerinde siyasi bir baskı gözlemlediniz mi?

Uzun zamandır YSK bağımsızlığını kaybetti. Aslıda işini ciddi yapsa birçok sorunun üstesinde gelebilir. Her zaman ‘Müşahit gönderin, ıslak imzalı tutanağı alın, bizi teyit edin' diyor, görevi siyasi partilere bırakıyor ve bunun arkasına sığınıyor. Oradaki yüksek yargıçlar bunun için maaş alıyor ama bunu unutmuş durumdalar. ‘Siz halledin, biz ne etliye dokunalım ne sütlüye dokunalım. İktidarın beklentilerine uygun hareket edelim' diyorlar. İktidar da onlara kıyak yapıyor. Çalışma süreleri uzuyor, fırsatlarla karşılaşıyorlar. Bunları bildiğimiz için hazırlıklıydık ve önlemlerimizi aldık. Başarılı da olduk. Belediye sayılarımızı artırdık ve 36 milyon vatandaşa hizmet edecek büyüklükte 11 büyükşehrin yönetim hakkını aldık. Amacımız bu yetkiyi en iyi şekilde kullanıp vatandaşlara hizmet edecek ortam yaratabilmek.