Selvi: Erdoğan’ın önünde bir tercihler listesi duruyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Ekonomiden AK Parti yönetimine, kabineden siyaset dilimine, güvenlikçi politikalardan özgürlükçü yaklaşımlara kadar Erdoğan’ın önünde bir tercihler listesi duruyor. Hangisini tercih ederse AK Parti’nin kaderi ona göre şekillenecek" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Yeni siyasi tablo" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler sonrası yaptığı balkon konuşmasını değerlendirdi.

"Millet, cumhur ittifakını yüzde 52'nin üstünde tutarak siyasi istikrarı korudu. Ama güçlü bir mesaj verdi. O açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında verdiği mesajlar çok önemli" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Erdoğan, değişim yönünde güçlü bir mesaj verdi. 'Ben dahil hiç kimse değişmez değildir' dedi. Millet sandıkta mesajını verdi. Erdoğan bu mesajın alındığını ifade etti. Söz bitti, artık bundan sonra icraat dönemi. Ekonomiden AK Parti yönetimine, kabineden siyaset dilimine, güvenlikçi politikalardan özgürlükçü yaklaşımlara kadar Erdoğan'ın önünde bir tercihler listesi duruyor. Hangisini tercih ederse AK Parti'nin kaderi ona göre şekillenecek.

ERBAKAN'IN MUTLULUĞU

1994 yerel seçimlerini ise Refah Partisi Genel Merkezi'nde izlemiştim. Çalıştığım HBB TV, seçimi nasıl olsa kazanamaz diye Refah Partisi'nin önüne canlı yayın aracı göndermemişti. Başka bir partiye kurulan canlı yayın aracı gece yarısı apar topar RP'nin Balgat'taki genel merkezinin önüne getirildi. Çünkü RP, o seçimde Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 büyükşehiri kazanmıştı. Erbakan hoca ile o gece canlı yayın yapmıştım. Ankara'da Melih Gökçek kazanmıştı ancak İstanbul'da Erdoğan'ın durumu belli değildi. Erbakan'ın 'İnşallah İstanbul'u da alacağız' derken yüzündeki mutluluğu hiç unutmuyorum.

ANAP, 89 seçimlerinden çıkan mesajın gereğini yerine getirmedi. Erbakan ise 1994'te önce yerel yönetimleri kazandı, sonra 1995 seçimlerinde birinci parti olarak çıkıp sancılı bir sürecin sonunda DYP ile hükümet kurdu.

Seçimlerle birlikte yeni bir siyasi tablo oluştu.

Her partinin kendini başarılı ilan etmek yerine, sandıktan çıkan mesajı doğru okuması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan referandumunda tebrik için kendisini arayanlara 'Önemli olan 2019 seçimleri' demişti. Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongrede 'metal yorgunluğu'ndan söz etmiş, değişim mesajı vermişti. Erdoğan değişimi bazı belediye başkanları ve teşkilatlarda uyguladı. 2023 seçimlerini kazanabilmek için daha köklü bir değişim gerekiyor.

AK Parti'nin en büyük şansı güçlü bir lidere sahip olması. Erdoğan bu seçimden de yüzde 52'yi koruyarak çıktı. Şimdi bütün gözler Erdoğan'ın üzerinde olacak. Erdoğan AK Parti'yi fabrika ayarlarına döndürecek mi, döndürmeyecek mi? İşin püf noktası burası."