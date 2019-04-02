AK Partili Sayan'dan Mirgün Cabas'a: Hey gidi hadsiz adam

Gazeteci Mirgün Cabas'ın "Bana 'N'aber, Savcı Sayan kazandı' diye gelmeyin. Adamın bundan sonra yaşayacağı yer Ağrı arkadaşlar. Başka sözüm yok" ifadesine Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Savcı Sayan'dan yanıt geldi.

Gazeteci Mirgün Cabas, yerel seçime ilişkin olarak dün Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bana 'n'aber, Savcı Sayan kazandı' diye gelmeyin. Adamın bundan sonra yaşayacağı yer Ağrı arkadaşlar. Başka sözüm yok" ifadesini kullandı.

bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok. 😎 — Mirgun Cabas (@MirgunCabas) April 1, 2019

​Cabas'ın tweetini yüzlerce kişi RT'ledi, binlerce kişi de beğendi.

Daha sonra AK Parti tarafından aday gösterilen ve Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Savcı Sayan'dan Cabas'a bir yanıt geldi.

Cabas, Mirgün Cabas'ı etiketleyip "Hey gidi hadsiz adam" notunu düştüğü paylaşımında "Sahip olduklarını hakir gören insan, elindekilere karşı ihanete meyillidir. Biz vatan toprağının her karışıyla gurur duyuyoruz. Ata, baba toprağımız Ağrı'ya hizmet etme fırsatı bize nasip oldu. Gururla, onurla hemşehrilerimize hizmet edeceğiz" ifadesine yer verdi.