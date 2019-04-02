YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:
— Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı devam ediyor. İlçe il seçim kurullarımız itirazlar üzerine olursa itiraz kararlarını verecekler.
— Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz süresi var ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var.
— İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içinde itirazlara karar verecekler sonra 3 gün içinde isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii.
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