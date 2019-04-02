Zeybekci: Gereken dersleri mutlaka çıkaracağız

31 Mart yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 38.5 oy oranı alan AK Partili Nihat Zeybekci, İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.
"Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyoruz" diyen Zeybekci şöyle devam etti:
"Yaklaşık olarak 4 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, hoşgörülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakin bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize İzmir'imiz. Onun için ben bütün vatandaşlarımıza, İzmirli hemşehrilerimize bu anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa onlardan özür diliyorum."
'BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA İZMİR'İMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'
Seçim sonuçlarında mutlaka ders çıkaracaklarını ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:
'İZMİR'İMİZİN VERDİĞİ KARARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM'
Zeybekci, seçimlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirimizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullanarak, şunları söylemişti:
— Seçim sonuçlarının İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. İzmir'imizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum.
Seçim sonuçlarının İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık.— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) April 1, 2019
İzmir'imizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum.
- 'Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoş görülü, olduğun gibi içli dışlı' diyerek çıktığımız yolda İzmir'imizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.
“Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoş görülü, olduğun gibi içli dışlı” diyerek çıktığımız yolda İzmir’imizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık.— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) April 1, 2019
Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.
- Bu vesileyle gece gündüz demeden birlikte koştuğumuz tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da, bu can bu bedende oldukça İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'imize hizmetkar olmak benim için bir şereftir.
Bu vesileyle gece gündüz demeden birlikte koştuğumuz tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da, bu can bu bedende oldukça İzmir’imize hizmet etmeye devam edeceğiz.— Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) April 1, 2019
İzmir’imize hizmetkar olmak benim için bir şereftir.
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