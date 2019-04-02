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10:38 02 Nisan 2019
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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Gereken dersleri mutlaka çıkaracağız

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1179)
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    Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Seçim sonuçlarını, İzmir'imizin vermiş olduğu oyları, tek tek sandık sandık değerlendireceğiz. Çok daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak. Çıkarılması gereken dersleri de mutlaka ve mutlaka da çıkaracağız" dedi.

    31 Mart yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 38.5 oy oranı alan AK Partili Nihat Zeybekci, İzmir İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye'ye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

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    Zeybekci, "Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önüne virgül ne sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur şimdiye kadar. Milletimizin, İzmir'imizin verdiği karar, milletimizin iradesine duymuş olduğumuz saygı gereği en azından saygı göstermek bizim için bir vazifedir" diye konuştu.

    "Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyoruz" diyen Zeybekci şöyle devam etti:

    "Yaklaşık olarak 4 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, hoşgörülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakin bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize İzmir'imiz. Onun için ben bütün vatandaşlarımıza, İzmirli hemşehrilerimize bu anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa onlardan özür diliyorum."

    'BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA İZMİR'İMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

    Seçim sonuçlarında mutlaka ders çıkaracaklarını ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

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    "Biz yarından başlamak üzere seçim sonuçlarını, İzmir'imizin vermiş olduğu oyları, tek tek sandık sandık değerlendireceğiz. Çok daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri de mutlaka ve mutlaka da çıkaracağız. Ona göre de atılması gereken adımları partimiz olarak da mutlaka atılacaktır. Hemen arkasından tabii ki yarın ve yarından sonra olmak üzere yine İl Başkanımız, genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, seçilen belediye başkanlarımız ve bütün meclis üyelerimizle beraber bir araya geleceğiz. İzmir'imize vermiş olduğumuz o sözleri, yerel yönetimler kapsamında yapabileceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. Onların listelerini gözden geçireceğiz, ‘neler yapabiliriz' diye bir değerlendirme yapacağız. Sizlerin huzurunda bütün İzmirli vatandaşlarımıza bir kere daha şahsi olarak onlara şunu ulaştırmak istiyorum. Bir İzmirli olarak bunda sonra bu can bu bedende oldukça İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğim. İzmir'e hizmet etmek ve İzmir'e hizmetkar olmak benim için bir şereftir. Biz tabi ki bir ekibiz, ekip olarak bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar seçim sonuçlarımızın İzmir'imizie, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra inşallah önümüzde 4 yıldan fazla seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben Türkiye'nin en zor dönemi geride bıraktığına inanıyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte genel olarak gerek ekonomi gerekse ülkemizin kalkınması, yeniden kalkınma seferberliği ile güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin hayırlısını İzmir'imize nasip etsin diyorum."

    'İZMİR'İMİZİN VERDİĞİ KARARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM'

    Zeybekci, seçimlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İzmirimizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullanarak, şunları söylemişti:

    — Seçim sonuçlarının İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üstünde bir güç tanımadık. İzmir'imizin verdiği kararı saygıyla selamlıyorum.

    ​- 'Güzelsin asil duruşlu, medenisin hoş görülü, olduğun gibi içli dışlı' diyerek çıktığımız yolda İzmir'imizin sokaklarını dolaşarak milyonlarca vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.

    ​- Bu vesileyle gece gündüz demeden birlikte koştuğumuz tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da, bu can bu bedende oldukça İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir'imize hizmetkar olmak benim için bir şereftir.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1179)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Nihat Zeybekci, İzmir
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