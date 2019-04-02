Kalın: Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. AK Parti oyların yüzde 44,3'ünü Cumhur İttifakı yüzde 51.6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçlarına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Kalın, şunları kaydetti:

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51.6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar.

AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı.

2023’e kadar seçim yok.

Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 2, 2019

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