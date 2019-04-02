Kılıçdaroğlu, seçim gecesi İmamoğlu'nu 20 kez aramış

© AA / Orhan Çiçek AA sandık verilerini güncelledi: İstanbul'da İmamoğlu birinci

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesi bilgisayarın başına geçti ve kıyasıya yarışın olduğu İstanbul'daki bütün sandık sonuçlarını tek tek hesapladı.

CHP liderinin bu hesaplamaları partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak paylaştığı kaydedilirken, iki ismin o gece 20 kez telefonda görüştüğü belirtildi.

Mesaisini sabah 05.30 sıralarında tamamlayarak evine geçen ve sonuçlar kesinleşene kadar rehavete kapılmanın yanlış olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'nun, gecenin ilerleyen saatlerinde mutluluğunu gizlemediği, en yakınında olan isimlerle duygusal anlar yaşadığı kaydedildi.