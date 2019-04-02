AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edecek

AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel seçim sonuçlarına itiraz etme kararı aldı.

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Yıldırım: İstanbul'da sayım sürüyor, İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itiraz için bugün saat 15:00'a dikkat çekti ve bu saatten sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını duyurdu.

Bunun üzerine AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.78, AK Parti'li Binali Yıldırım ise yüzde 48.52 oy aldı. İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 169 bin 987, Yıldırım'ın oy sayısı 4 milyon 146 bin 42.