Füsun Önal'ın 'Oh olsun' şarkısının sözlerini paylaşan İBB PR, daha sonra gönderiyi sildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) halkla ilişkiler bölümünün Twitter hesabında bu sabah Füsun Önal'ın 'Oh olsun' adlı şarkısının sözleri paylaşıldı.
Herhangi bir kişinin etiketlenmediği gönderinin, ilerleyen saatlerde silindiği görüldü.
#31M19 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halkla İlişkiler birimi tüm sosyal medya hesaplarından Füsun Önal'ın 'Oh Olsun' adlı parçasının sözleri paylaştı. Paylaşım dakikalar sonra da tüm sayfalardan silindi. pic.twitter.com/uizZYbcvOc— dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 2, 2019
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