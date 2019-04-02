Füsun Önal'ın 'Oh olsun' şarkısının sözlerini paylaşan İBB PR, daha sonra gönderiyi sildi

#31M19 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halkla İlişkiler birimi tüm sosyal medya hesaplarından Füsun Önal'ın 'Oh Olsun' adlı parçasının sözleri paylaştı. Paylaşım dakikalar sonra da tüm sayfalardan silindi. pic.twitter.com/uizZYbcvOc