Reuters'a konuşan AK Parti'ye yakın bir kaynak: Ankara ve İstanbul öncelikti ama kaybedildi, Erdoğan bunu yaptırımsız bırakmaz

Reuters'ın haberine göre AK Parti'ye yakın bir kaynak, "Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi. Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz" dedi.

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Türkiye'de pazar günü gerçekleşen yerel seçimin kesinleşmemiş sonuçları AK Parti'nin 25 yıldır yönetimde olduğu Ankara'yı birkaç puanlık, yine 25 yıldır yönetimde olduğu İstanbul'u da çok az bir farkla Millet İttifakı'nın CHP'li adaylarının kazandığını gösteriyor.

'SEÇİM SONUÇLARININ GENEL MERKEZ VE KABİNEDE SONUÇLARI OLACAK'

T24 tarafından Reuters'tan aktarılan habere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım İstanbul'da rakibinin kendinden 25 bin civarında oyla önde olduğunu belirtirken, AK Partili yetkililer seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında sürpriz şekilde İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından İstanbul son 25 yıldır Erdoğan'ın partisinin elinde bulunuyor. AK Parti'ye yakın bir kaynak, seçim sonuçlarının genel merkez ve kabinede sonuçlarının olabileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz. Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi" dedi.

KABİNEDE NE OLACAK?

Kaynak, kabine ya da partide ne tür değişiklikler olabileceği sorusuna, "Bunun cevabı sadece Cumhurbaşkanı'nda olur" dedi. Aynı kaynak, ekonomideki küçülmenin ve makroekonomik göstergelerdeki bozulmanın olumsuz etkilerinin seçim sonuçlarına yansıdığını ifade etti.

AK Partili bir yetkili de, kabinede bir değişiklik olması gerektiğinin altını çizerken, "Parti genel merkezinde de değişiklik olmalı. Kabinedeki yapı ve bazı uygulamalar nedeniyle bazı rahatsızlıklar var. Bu artık saklanmıyor. Ama öncelikle ekonomiye bir çare bulunmazsa daha sıkıntılı günler olabilir" dedi.

'EN ÖNEMLİ İKİ ŞEHRİ KAYBETTİK'

Hükümet yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek işsizlikle mücadele ederken, uzun aradan sonra düşük büyümeye de çare arıyor. AK Partili diğer bir yetkili ise İstanbul ve Ankara'nın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Seçim sonuçları Türkiye genelinde iktidarın devamının onayı oldu, mesaj ‘iktidar devam etmeli' yönünde. Ama günün sonunda ne oldu derseniz, en önemli iki şehri kaybettik" dedi.

'BU KAÇINILMAZDI'

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Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Antalya, Bolu ve Adana'yı CHP'ye kaptırdı. Aynı yetkili, "Bizim mutlaka mesajı aldığımızı göstermemiz gerekiyor… Erdoğan'ın partideki yakın çevresi ve kabine gibi bazı yerlerde değişiklik yapılabilir. Piyasalar da kabinede değişiklik yapılır diye bekliyor" dedi ve ekledi:

"Ekonomide yaşananlar nedeniyle bir bedel ödendi. İstanbul ekonominin yüzde 40'ı diyoruz, o zaman ekonomi nedeniyle zaten bir bedel ödenirdi, bu kaçınılmazdı."

Hükümetin eğitim, ekonomi ve tarım politikaları ile ilgili "ciddi eleştiri" aldığını belirten aynı yetkili, buna örnek olarak; "17.7 milyar liralık sübvansiyon var ama çiftçide karşılığı yok. Bir yerde hata yapılıyor" dedi. Aynı yetkili, ekonominin yanı sıra eğitim ve tarım başta olmak üzere önemli alanlarda reform yapılmasının gündemde olduğunu, ancak Suriye ve Batı ile ilişkilerde köklü bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini vurguladı.