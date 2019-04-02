Kayıt
12:12 02 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti

    Reuters'a konuşan AK Parti'ye yakın bir kaynak: Ankara ve İstanbul öncelikti ama kaybedildi, Erdoğan bunu yaptırımsız bırakmaz

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1187)
    0 0 0

    Reuters'ın haberine göre AK Parti'ye yakın bir kaynak, "Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi. Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan'dan yerel seçim değerlendirmesi: Açık ara birinci partiyiz
    Türkiye'de pazar günü gerçekleşen yerel seçimin kesinleşmemiş sonuçları AK Parti'nin 25 yıldır yönetimde olduğu Ankara'yı birkaç puanlık, yine 25 yıldır yönetimde olduğu İstanbul'u da çok az bir farkla Millet İttifakı'nın CHP'li adaylarının kazandığını gösteriyor.

    'SEÇİM SONUÇLARININ GENEL MERKEZ VE KABİNEDE SONUÇLARI OLACAK'

    T24 tarafından Reuters'tan aktarılan habere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım İstanbul'da rakibinin kendinden 25 bin civarında oyla önde olduğunu belirtirken, AK Partili yetkililer seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladılar. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında sürpriz şekilde İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından İstanbul son 25 yıldır Erdoğan'ın partisinin elinde bulunuyor. AK Parti'ye yakın bir kaynak, seçim sonuçlarının genel merkez ve kabinede sonuçlarının olabileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı bunu yaptırımsız bırakmaz. Ankara ve İstanbul en büyük öncelikti ama kaybedildi" dedi.

    KABİNEDE NE OLACAK?

    Kaynak, kabine ya da partide ne tür değişiklikler olabileceği sorusuna, "Bunun cevabı sadece Cumhurbaşkanı'nda olur" dedi. Aynı kaynak, ekonomideki küçülmenin ve makroekonomik göstergelerdeki bozulmanın olumsuz etkilerinin seçim sonuçlarına yansıdığını ifade etti.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İmamoğlu Ankara’ya gidiyor: İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek
    AK Partili bir yetkili de, kabinede bir değişiklik olması gerektiğinin altını çizerken, "Parti genel merkezinde de değişiklik olmalı. Kabinedeki yapı ve bazı uygulamalar nedeniyle bazı rahatsızlıklar var. Bu artık saklanmıyor. Ama öncelikle ekonomiye bir çare bulunmazsa daha sıkıntılı günler olabilir" dedi.

    'EN ÖNEMLİ İKİ ŞEHRİ KAYBETTİK'

    Hükümet yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek işsizlikle mücadele ederken, uzun aradan sonra düşük büyümeye de çare arıyor. AK Partili diğer bir yetkili ise İstanbul ve Ankara'nın son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Seçim sonuçları Türkiye genelinde iktidarın devamının onayı oldu, mesaj ‘iktidar devam etmeli' yönünde. Ama günün sonunda ne oldu derseniz, en önemli iki şehri kaybettik" dedi.

    'BU KAÇINILMAZDI'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Ankara 25 yıl sonra CHP'de, Yavaş kıran kırana geçen yarışı kazandı
    Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Antalya, Bolu ve Adana'yı CHP'ye kaptırdı. Aynı yetkili, "Bizim mutlaka mesajı aldığımızı göstermemiz gerekiyor… Erdoğan'ın partideki yakın çevresi ve kabine gibi bazı yerlerde değişiklik yapılabilir. Piyasalar da kabinede değişiklik yapılır diye bekliyor" dedi ve ekledi:

    "Ekonomide yaşananlar nedeniyle bir bedel ödendi. İstanbul ekonominin yüzde 40'ı diyoruz, o zaman ekonomi nedeniyle zaten bir bedel ödenirdi, bu kaçınılmazdı."

    Hükümetin eğitim, ekonomi ve tarım politikaları ile ilgili "ciddi eleştiri" aldığını belirten aynı yetkili, buna örnek olarak; "17.7 milyar liralık sübvansiyon var ama çiftçide karşılığı yok. Bir yerde hata yapılıyor" dedi. Aynı yetkili, ekonominin yanı sıra eğitim ve tarım başta olmak üzere önemli alanlarda reform yapılmasının gündemde olduğunu, ancak Suriye ve Batı ile ilişkilerde köklü bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1187)
    Etiketler:
    açıklama, yaptırım, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Reuters, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yasemin Düzce
    Aydın'dan gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet