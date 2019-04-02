Cihangir'in yeni muhtarı: İkametsiz Adnan

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir mahallesinde, adaylığını açıkladıktan sonra ikamet kaydının silindiğini öğrenen Adnan Bal, seçimlerden galip çıkarak muhtar oldu. Adnan Bal’ın ikamet kaydını silmekle suçlanan Sündüs Uluman ise 25 yıllık muhtarlığına veda etti.

İstanbul'da Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir mahallesi, yerel seçimlere giden süreçte ilginç bir muhtarlık yarışına sahip oldu.

Muhtarlığa adaylığını koyan 35 yaşındaki Adnan Bal, oturduğu evden ikametinin silindiğini tesadüfen öğrenince hukuk mücadelesi başlatmıştı.

© AA / Halil İbrahim Sincar Aydın'dan gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi 7

Durumu yargıya taşıyan Adnan Bal, 25 yıldır muhtarlık yapan Sündüs Uluman'dan adaylığını engellemek için ikametini sildirdiğini belirterek şikayetçi oldu.

SEÇİME GİRMEYİ BAŞARDI

Öte yandan seçim çalışmalarına devam eden Adnan Bal, seçim kurulundan aldığı onayla 31 Mart'ta yapılan seçime girdi.

6 adayın yarıştığı Cihangir'de kullanılan 1836 oyun 560'ını alan Adnan Bal muhtar oldu. En yakın rakibi ve ikametini sildirmekle suçladığı Sündüs Uluman ise 496 oy alarak 25 yıllık muhtarlığa veda etti.

Uluman hakkında açılan soruşturma ise sürüyor.

'BEN DEĞİL BİZ KAZANDIK'

Sözcü'den Tugay Saday'a konuşan Adnan Bal, "Zorlu bir süreç yaşadık, ama Cihangir Mahallesi'nin desteğini gerek esnaf ilişkilerinde gerek komşuluk ilişkilerinde hep hissettim. Ben değil biz kazandık, birlikte başardık ve birlikte yöneteceğiz" dedi.

Eski muhtar Sündüs Uluman hakkında yaptığı şikayeti geri çekmeyeceğini belirten Bal, "Kaymakamlık soruşturma izni verdi ve kendisi hakkında soruşturma açıldı. Elbette haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bu sadece beni değil demokrasiye de karşı bir engelleme girişimidir" diye konuştu.