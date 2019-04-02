İmamoğlu: Cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA'nın genel müdürünün cebinde

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın ismini anmadan 'istifa' çağrısında bulunan İmamoğlu, "Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA'nın genel müdürünün cebinde. Gitsin AK Parti'de siyaset yapsın" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu ve Anadolu Ajansı verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Ankara seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti.
'ANITKABİR'İ, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İ ZİYARET EDECEĞİM'
— Bugün ayın 2'si. Günler hızlı geçiyor. Ben seçimden sonra Ankara'ya Anıtkabir'i ziyareti planlamıştım. Bu benim manevi planımdı çocuklarımla beraber. Anıtkabir ziyareti yapacağız saat 15:00'da. Akabinde genel merkezi ziyaret edeceğim, genel başkanımla bir ziyaretim var. Ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edeceğim. Sonra geri döneceğiz.
- Bugün Miraç Kandili, mübarek olsun. İslam aleminin ve milletimizin Miraç Kandili mübarek olsun. Günahlarından arınan, iyiliklere uzanan bir gece olsun hep beraber. Kötülüklerden uzak, yanlışlardan uzak, doğruları kabul eden ve hoşgörüsü yüksek bir topluma dönüşelim.
— Seçim gündemi devam diyor. Bu gündem devam ederken aslında hiç de hoş olmayan ortamlar da yaşıyoruz. Sabırla takip ediyorum ama sabır kadar inancım, kararlılığım en üst seviyede, bunun bilinmesini istiyorum. Çok şey birbirine karıştı, beni çok üzüyor.
'DEVLET KURUMUNUN BAŞINDAYSA BÜROKRAT OLMA BİLİNCİNİ, AHLAKINI, VİCDANINI TAŞISIN'
- Neler derseniz; devletin imkânları, makamları, kurumları neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda. Devletin kurumları derken tekrar Anadolu Ajansı'nın altını çizmek istiyorum. Devletin haber alma ajansı. Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA'nın genel müdürünün cebinde. Niye derseniz? Hepimizin vergisiyle Anadolu Ajansı görev yapıyor ve Türkiye'nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor. Şu anda tahmin ediyorum mahcubiyet içerisinde ama mahcubiyeti şu: 'Yav keşke haberleri zamanında ve doğru verseydim' mahcubiyeti değil, 'ben niye istediğim adaya kazandıramadım' mahcubiyetini yaşıyor. Bu çok acı bir durum. Genel müdürü veya kimse meshul derhal istifa etmeli. Gitsin siyaset yapsın kardeşim. Gitsin AK Parti'de ya da hangi partiyi uygun görüyorsa orada siyaset yapsın. Ama bir devletin kurumunun başındaysa bürokrat olma bilincini, ahlakını, vicdanını taşısın.
''YILDIRIM'I TEBRİK EDERİM' DERDİM, DEMİYORUM ÇÜNKÜ BEN KAZANDIM'
- Her yol mübahtır anlayışı şu anda zehir gibi kurumlarda ve devletin bazı yetkililerin beyninde geziyor. Partizanlık zaten bir zehir demiştim. Çok enjekte edilmiş durumda her ortama. Ama ben bu sürecin bir panzehiri olmaya geliyorum. Düzelteceğiz bu işleri, bu sorunları aşacağız.
— Devletin bakanlarına gelince; AK Parti Genel Merkezi'nde toplantılar ya da il binasında toplantılar… Bu toplantılar 'Adayımıza nasıl kazandırırım' toplantıları olunca olmuyor. Emek var, 16 milyon İstanbullu var, İstanbullu kazanmıştır, İstanbul ittifakı kazanmıştır. Bide ıslak imzalı tutanaklar, hesaplamalar var, sonuç ne biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar inançlı olmamızın arkasında bu var. Başka hiçbir şey yok.
— Sonuç karşı tarafından lehinde olsaydı bu kardeşiniz çıkar, milletin huzurunda, derdi ki hayırlı uğurlu olsun. 'Sayın Binali Yıldırım tebrik ederim' derdim, demiyorum çünkü ben kazandım. Bekliyorum, çünkü ben kazandım. Ama Sayın Yıldırım'ı da teessüfle izliyorum. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, TBMM başkanlığı, Başbakanlık yaptınız daha ne olsun Allah aşkına. Bundan daha evla ne olabilir çıkıp tebrik etmediniz?
- 'Asmayın şu afişleri' dedik. İl başkanınız kazandık açıklaması yapıyor. Ayıp. Kendinizi toplum, dünya, kamuoyu nezdinde aşağı çekiyorsunuz. Dünya bizi ayıpla izliyor şu an. Biz üretmeye hazırız, bırakın, ahlaklı bir şekilde tebrik edin biz de işimize bakalım. Sayın Yıldırım, ben anlamış değilim hala afiş asıyorlar İstanbul'un etrafına. Ne için asıyorsunuz Sayın Yıldırım? YSK en azından bir veri vermiş. Dedim ya Anadolu Ajansı'nı yok sayıyorum zaten. Artık AA bitmiştir, hiçbir seçimi sunamaz.
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