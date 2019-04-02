Yerel seçimlerin ardından yeni bir Twitter hesabı açıldı: Seçim hileleri

Büyükşehirlerin çoğunluğunda Millet İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan ve çok sayıda tartışmayı da beraberinde getiren Türkiye yerel seçimlerinde 'hile' tartışmaları sürüyor. Son olarak, Twitter'da 'Seçim Hileleri' başlığıyla açılan bir hesapta paylaşılan görsellerde AK Parti'nin 'oylarının çalındığı' iddia ediliyor.

© AA / Orhan Akkanat İmamoğlu: Cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA'nın genel müdürünün cebinde

31 Mart'ta düzenlenen seçimlerin ardından, seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İstanbul özelinde yürüyen tartışmalarda, seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın (AA) uzun süre boyunca veri açıklamaması tepki çekmişti.

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi birkaç defa canlı yayına çıkarak bu duruma tepki gösterirken, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım da önce seçimlerin kazananının kendisi olduğu yönünde bir açıklama yapmış, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Açıklamayı partimizden gelen veriler ışığında yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçimlerde İstanbul sonuçları için AK Parti cephesinden çeşitli 'geçersiz oy' açıklamaları ve itiraz edileceği yönünde açıklamalar yapılırken, Anadolu Ajansı (AA) daha sonra yayınladığı verilerde İstanbul'un kazananının Ekrem İmamoğlu olduğunu söylemişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de, itiraz olmayan yerlerde kazanan adaylara mazbatalarının teslim edileceği açıklamasında bulundu.

AK PARTİ İSTANBUL SONUÇLARINA İTİRAZ EDECEK

Henüz resmi bir adım atılmamış olsa da, AK Parti cephesinden yapılan açıklamalar, seçim sonuçlarına itiraz edileceği yönünde.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, dün yaptığı açıklamada İstanbul'da seçimi kendilerinin kazandığını söyledi. Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç, AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

İstanbul'un seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni açılan bir Twitter hesabı da İstanbul'da 'AK Parti'nin oylarını çalındığı' iddialarına odaklanmış durumda.

Paylaşımların Türkçe ve İngilizce yapıldığı 'Seçim Hileleri' isimli Twitter hesabında, söz konusu iddialara ilişkin çeşitli görseller paylaşılıyor.

Esenler 2371 numaralı sandık tutanağında 176 oy AK Parti'ye yazılırken, oy birleştirme tutanağı boş teslim edilmiş. pic.twitter.com/a47REwJxDT — Seçim Hileleri (@secimhileleritr) 2 Nisan 2019

HİLAL KAPLAN: TAKİP EDİNİZ

Söz konusu Twitter hesabının kim veya kimler tarafından kurulduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerinden 'Seçim Hileleri' hesabını takip etmeleri çağrısında bulundu.

​Kaplan, dün yaptığı paylaşımda da YSK'nın oyların yeniden sayımına ilişkin karar aldığını iddia etmiş, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Düzeltme! YSK'nın oyları yeniden sayımı söz konusu değil. YSK, yapılan itirazların sonuçlarını sisteme giriyor" ifadelerini kullanarak iddiasına ilişkin paylaştığı Tweet'i silmişti.

Düzeltme! YSK’nın oyları yeniden sayımı söz konusu değil. YSK, yapılan itirazların sonuçlarını sisteme giriyor. https://t.co/CLQjYrWMAQ — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) 1 Nisan 2019

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