İngilizce eğitim seti satışı altında yeni bir dolandırıcılık yönteminin geliştirildiği belirtildi. Konuya dair yılbaşından bu yana yüzlerce şikayet alındığı ifade edildi.

Posta gazetesi yazarı Murat Gülderen, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun İngilizce eğitim seti satışı altında yeni bir dolandırıcılık yönteminin geliştirildiğini ve yılbaşından bu yana konuyla ilgili yüzlerce şikayet aldıklarını söylediğini aktardı.

Gülderen'in "Sahtekarların kozu bu kez İngilizce" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteliler. Kampüslere sızan sahtekarlar türlü numaralarla ‘İngilizce eğitim seti' sattıktan sonra 14 günlük cayma süresini oyalayarak geçirtiyor. Süre dolunca da icra takibi başlatıyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 'Üniversiteli gençlere kapıda satış sözleşmesi imzalatarak eğitim seti satıyorlar. 'Kullanın, beğenmezseniz 14 gün içinde iade var' diyorlar, bu da öğrenciye cazip geliyor. Ancak telefonda sözleşmeyi iptal ettik deseler de asla iptal etmiyorlar' dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti:

"Telefondaki ifade, sözlü olduğu için hukuki bir geçerliliği yok. Sahtekarlar 14 günlük süreyi oyalayarak geçirdikten sonra 3 bin liralık eğitim setini alanları arayarak setin parasını istiyorlar. Mağdurlar her ne kadar, ‘Ben sizi aradım, iptal ettirdim' deseler de bir sonuç çıkmıyor. Bu süreçte de hemen icra işlemleri başlatıyorlar."

KILIFINI DA BULMUŞLAR

Tüm bu durumun yasalara uygunmuş gibi yapılması nedeniyle hakem heyetleri ve tüketici merkezlerine giden mağdurların bir sonuç alamadığını ifade eden Ağaoğlu, 'Mağduriyetler anlatılıyor ama çoğunlukla ret kararı veriliyor. Çünkü ortada satış sözleşmesi ve ödenmeyen borç var. davayı kaybeden vatandaş aynı zamanda karşı tarafın avukatlık ücretini de ödemek zorunda kalıyor' dedi.

VELİLERİ DE ARIYORLAR

Bu sahtekarların diğer bir yöntemi de ilk ve orta öğretimde okuyan öğrenci velilerini arayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geleceklerini söyleyerek kendilerini eve davet ettirmeleri.

Aydın Ağaoğlu bununla ilgili de şu uyarıda bulundu:

'Bu kişilere öğrencinin velisinin cep numarasını, ev adresini, ders notlarını kimler aktarıyor mutlaka araştırılmalı ve soruşturma başlatılmalıdır'."