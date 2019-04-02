Bucak adliyeye sevk edildi

Aralarında CHP tarafından Siverek Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darp edilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
© Fotoğraf : DHA-Mehmet Sezgin
5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bucak'ın çok sayıda yakını da adliye önüne geldi.
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