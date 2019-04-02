Davutoğlu'nun eski danışmanı: Seçimin galibi şüphesiz Ahmet Davutoğlu’dur

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, yerel seçimlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin siyasal merkezinin değiştiğini iddia etti ve "Seçimin galibi şüphesiz Ahmet Davutoğlu’dur" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Bayar, yerel seçimlerin sonuçlarının, Davutoğlu'nun politikalarından sapılmasının bir sonucu olduğunu iddia etti.

"Siyasal merkez" değişmiştir diyen Bayar, "Seçim sonuçlarından okunabileceği üzere Laik-Dindar, Türk-Kürt eksenlerindeki siyaset tefessüh etmiştir. Bize düşen oluşan yeni dinamiği tarif etmek ve yeni birlik motivasyonuna liderlik etmektir" ifadelerini kullandı.

2. Seçim sonuçlarından okunabileceği üzere Laik-Dindar, Türk-Kürt eksenlerindeki siyaset tefessüh etmiştir. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) April 2, 2019

'AK PARTİ DAVUTOĞLU'NUN SİYASETİNE DÖNMEYE ÇALIŞACAK ANCAK BAŞARAMAYACAK'

Bayar paylaşımlarında, 'AK Parti'nin Davutoğlu'nun reddedilen siyasetine dönmeye çalışacağını' iddia etti ve şunları söyledi:

Seçimin galibi şüphesiz Ahmet Davutoğlu'dur. AK Parti de Davutoğlu'nun reddedilen siyasetine dönmeye çalışacak fakat yetersizlik dolayısıyla başaramayacaktır.

4. Seçimin galibi şüphesiz Ahmet Davutoğlu’dur. AK Parti de Davutoğlu’nun reddedilen siyasetine dönmeye çalışacak fakat yetersizlik dolayısıyla başaramayacaktır. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) April 2, 2019

Bayar ayrıca, "Kürtler ile ülkücülerin, dindarlar ile ulusalcıların ortak anmaç etrafında buluşacakları hareketin lideri Davutoğlu’dur" ifadelerini kullandı.

5. Kürtler ile ülkücülerin, dindarlar ile ulusalcıların ortak anmaç etrafında buluşacakları hareketin lideri Davutoğlu’dur. — Atılgan Bayar (@atilganbayar1) April 2, 2019

​Yerel seçimlerden önce de açıklamalarda bulunan Bayar, Cumhur İttifakı'nın Ankara ve İstanbul'da seçimleri kaybedeceğini öne sürerek "AK Parti, Pelikan'ı geri çekecek ama Pelikan Örgütü geri durmayacak. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir BİRLİK HAREKETİ sahne alacak ve partileşecek" ifadelerini kullanmıştı.