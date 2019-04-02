Odabaşı'ndan İmamoğlu'na: Özür dileriz başkan, 424 oy daha bulduk

AK Partili yetkililer, çok sayıda geçersiz oy bulunduğunu ve konuyla ilgili itirazda bulunacaklarını açıkladı.
Seçim sonuçlarının kontrol edildiği bölgelerden Kadıköy'de ise, İmamoğlu'nun oylarında artış yaşandığı görüldü.
Kadıköy'ün yeni seçilen CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor" ifadelerini kullandı.
Özür dileriz @ekrem_imamoglu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor 👍 pic.twitter.com/gUFWCwcyQu— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) April 2, 2019
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