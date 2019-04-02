İş yeri sahiplerini bıçaklayarak 150 bin lira ve cep telefonu çalan Afgan gaspçılar yakalandı

Olay, 24 Mart Pazar günü Gebze Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Gebze'ye gelen Afgan uyruklu İ.N., Ş.S., H.S., S.M. ve İ.M., bakliyat satışı yapan dükkana girip, iş yeri sahipleri Mehmet Ecer ve Abdülrahim Murat'ı bıçakla tehdit etti.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonu ile şüphelilerden İ.N., S.Ş. ve H.S. Adapazarı'nda, S.M. Tekirdağ'da, İ.M. de İstanbul Bayrampaşa'da yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerin gasp yaptıklarını kabul ettikleri öğrenildi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
İş yeri sahiplerini bıçaklayarak 150 bin lira ve cep telefonu çalan Afgan gaspçılar yakalandıhttps://t.co/L3dV73Xy2s pic.twitter.com/4CEbetmMtb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 2, 2019
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