Kayıt
15:42 02 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bayram Şenocak

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Yaklaşık 2 bin 675 oy YSK'da sıfır olarak görünüyor

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini söyledi. "Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik" diyen Şenocak, "Yaklaşık 2 bin 675 oy YSK'da sıfır olarak görünüyor" açıklamasında bulundu.

    AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edecek
    Konuyla ilgili basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Seçim sonucu tasnifinin her aşamasındaki maddi hatalar ve usulsüzlükler, geçersiz oyların seçim sonucuna direkt tesiri, vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir" dedi.

    Şenocak, "Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayısı ve sandık sonuç tutanakları arasında fahiş farklar tespit edilmiştir. Bugün farklı bir dosya ile bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz. Bu işi hangi memurlar neye dayanarak yapıyorsa bunların üzerine hukuki ne yapılması gerekiyorsa takip edeceğiz ve uygulayacağız. Seçmenlerimizin hakkını hukukunı koruyacak şeklide hareket etmemiz gerekiyor. Görevini hakkıyla yerine getiremeyenler veya farklı şekilde yansıtanlarla ilgili bahsediyorum. Sıfır olarak kaydedemezsiniz" diye konuştu.

    'İSTANBULLULARIN TERCİHİ VE KARARI BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR'

    AK Parti, miting, seçmen
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    AK Parti, İstanbul'u listeden çıkardı: '15 büyükşehir kazandık'
    İstanbul'da seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Şenocak, şöyle devam etti:

    "Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız. Zarfın içindeki bir pusulanın eksik olması nedeniyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit ettik. CHP'nin adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması konusundaki rahatsızlığını ifade etti. Bu tepkiyi vermesi manidar. İBB'ye ilişkin oyların yeniden sayılması ve maddi hata ve usulsüzlükler vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir. Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik. Bizim görevimiz vatandaşın iradesinin tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımasını sağlamaktır. Aziz İstanbulluların tercihi ve kararı da başımızın üstündedir."

    İlgili konular:

    AK Partili Külünk: Ciddi bir FETÖ operasyonu ile karşı karşıya olabiliriz
    AK Partili Şenocak: İstanbul'da sonuç AK Parti ve Binali Yıldırım'dır
    AK Partili Yavuz: Milli iradenin sonucunu hepimiz kabulleniyoruz
    Erdoğan: Ankara ve İstanbul'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, halkımız büyükşehirleri verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir
    Yıldırım: İstanbul'da sayım sürüyor, İmamoğlu 25 bin fazla oy almış görünüyor
    Etiketler:
    Sandık, Oy, İtiraz, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Bayram Şenocak, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nde kısa listeye giren fotoğraflar
    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kısa listesine giren fotoğraflar
    Karikatür
    Guaido, 91 yurtdışı seyahatini nasıl finanse ettiğini açıklamayı reddetti
    İnfografik_TEST
    Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet