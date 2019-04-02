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16:45 02 Nisan 2019
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    Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal

    DSP lideri Aksakal: Seçim sonuçları DSP'yi güçsüz göstermek isteyenlere en güzel yanıt

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1198)
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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Seçim sonuçları, DSP'yi güçsüz göstermek isteyenlere halkımız tarafından verilmiş en güzel yanıtı içermektedir" ifadesini kullandı.

    DSP lideri Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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    Seçimleri kazanan her partiye mensup belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyelerini kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Aksakal, "DSP olarak herhangi bir ittifak organizasyonu içinde yer almadan tek başına katıldığımız bu seçimlerde DSP'nin varlığını ve gücünü kanıtladığımıza inanıyoruz" dedi.

    Aksakal, Antalya Kemer, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Eskişehir Mihalıççık ilçeleri ile Erzincan merkez Çağlayan, Yozgat Sorgun ilçesine bağlı Bahadın ve Sivas Gemerek ilçesine bağlı Çepni Belde Belediye Başkanlıkları ile bir çok yerde belediye meclisi üyeliklerini kazandıklarını söyledi.

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    Seçim kampanyalarının eşit şartlarda yürütülmediğini belirten Aksakal, "Hazine yardımı alan partilerin ve özellikle iktidar partisinin kendi kurumsal olanakları yanında devletin tüm olanaklarını da sonuna kadar kullandığını, medya organlarının ise sadece tabi oldukları ittifak yapılarına hizmet ettikleri göz önüne alınırsa elde edilen başarının geçmiş yıllara kıyasla azımsanmayacak bir düzeye taşındığı aşikardır" değerlendirmesinde bulundu.

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    © Twitter
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    "Seçim sonuçları, DSP'yi güçsüz göstermek isteyenlere halkımız tarafından verilmiş en güzel yanıtı içermektedir" ifadesini kullanan Önder Aksakal, şöyle devam etti:

    "Şüphesiz ki parti yönetimi olarak bu oranı yetersiz buluyor ve siyasal açıdan kendimize gerekli dersleri çıkarıyoruz. Ancak bu oy oranı bile DSP'nin Türk siyasal yaşamındaki önemini bir kez daha göstermiştir. Üstelik bu sonuçlar ülke genelinde DSP aleyhine estirilmeye çalışılan olumsuz rüzgarlara, fiziksel saldırılara ve haksızlıklara rağmen alınmış, adaylarımızın kendi mütevazı olanaklarıyla bu sonuçlara ulaşılmıştır. Hangi sonuç olursa olsun, üstün bir gayretle çalışan tüm örgütlerimize ve partililerimize, DSP'ye ve DSP adaylarına güvenerek oy veren tüm yurttaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. DSP, kuruluş ilkelerinden sapmadan Atatürk'ün 'Tam bağımsız Türkiye' ideali yolunda, Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalarak, Ecevit'in 'İnsanca ve hakça bir düzen' anlayışıyla ve tüm gücüyle 2023 seçimlerine bugünden itibaren süratle hazırlanacaktır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1198)
    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, DSP, Önder Aksakal, Bülent Ecevit, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
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