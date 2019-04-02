AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti: 3 bin 217 sandıkta usulsüzlük var

AK Parti, Ankara'nın tüm ilçelerindeki yerel seçim sonuçlarına itiraz etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırmayla eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz" dedi.

Özcan, "Pek çok sandıkta sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği tespit edilmiştir. Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik, elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların sandıkta kaydırmayla, eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz" diye konuştu.