AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki seçim itirazı reddedildi: Hiçbir delil ve belgeye dayanmıyor

Odatv'de yer alan habere göre, Muş ve Yıldız ilçe seçim kurulu binasına girdi. Bir süre sonra binadan çıkan ilçe başkanı ve belediye başkan adayı daha sonra ilçe seçim kurulu binasının yanında bulunan Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Muş ve Yıldız açıklama yapmadan ayrıldı.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
AK Parti'nin Beyoğlu'ndaki itirazı, Beyoğlu 2. İlçe Seçim Kurulu tarafından, iddiaların soyut olması ve hiçbir belge veya delile dayanmadığı gerekçeleriyle reddedildi.
akp'nin beyoğlu'daki itirazları hiçbir somut delile dayanmadığı için reddedildi. pic.twitter.com/QQQve1Hanx— erdem (@errdemglr) 2 Nisan 2019
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da durumu "AKP'nin İstanbul Beyoğlu'nda Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin yaptığı itirazların tümü, soyut iddialara dayandığı için İlçe Seçim Kurulu'nca reddedilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.
AKP'nin İstanbul Beyoğlu'nda Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin yaptığı itirazların tümü, soyut iddialara dayandığı için İlçe Seçim Kurulu'nca REDDEDİLMİŞTİR. @herkesicinCHP @herkesicinCHP— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 2 Nisan 2019
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