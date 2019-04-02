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    Muharrem İnce

    İnce: İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır, 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' Sayın Erdoğan

    © AA / Erhan Erdoğan
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1201)
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    24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP adına yarışan Muharrem İnce, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, "CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmıştır ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır" dedi. İnce, "'Atı alan Üsküdar'ı geçti' Sayın Erdoğan!" ifadesini kullandı.

    Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muharrem İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde
    "Bu seçimin kazananı cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, birlik ve dayanışma diyenler olmuştur" diyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul seçmeninin iradesine saygı duymaya çağırdı.

    İnce'nin açıklamaları şöyle:

    — Bu seçim, büyük ölçüde İstanbul ve Ankara odaklı bir seçim olarak gerçekleşti. Başarının kriteri bu iki il üzerinden tanımlandı, başarı için bir psikolojik eşik oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini kazanarak, bu psikolojik eşiği aşan dolayısıyla da seçimin kazananı olmuştur.

    'TÜRKİYE'NİN 17 YILLIK DÖNEMDEN ÇIKIŞ YOLUNUN AYDINLIĞI OLDUNUZ'

    ​- Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı ve CHP adına seçimlere katılan ve başarılı olan Büyükşehir, il, ilçe ve Belde belediye başkanlarımızı başarılarından dolayı kutluyorum.

    ​- Her türlü saldırının siyaset alanına taşındığı bir ortamda, başarınızla Türkiye'nin 17 yıllık bir dönemden çıkış yolunun aydınlığı oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu seçimin kazananı cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, birlik ve dayanışma diyenler olmuştur.

    ERDOĞAN'A: ŞAHSINIZI ARAYIP TEBRİK ETTİM

    — Sayın Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra şahsınızı arayıp tebrik ettim. Benim yaptığım şahsınızdan öte size oy veren seçmenlerin iradesine saygı duymamın bir gereğiydi. Siz de şimdi İstanbul seçmeninin iradesine saygı duyun.

    ​- Her sandıkta seçime giren partilerin temsilcileri bulunmaktadır. Sandık sonuçlarına imza atmaktadır. Kendilerine bir nüsha verilmektedir. Bu tutanaklar bizde bulunduğu gibi partinizde de bulunmaktadır. Bunları toplandığınızda zaten sonuç bellidir.

    'İTİRAZ EDİYORSANIZ NİYE KAZANMIŞ GİBİ AFİŞ ASIYORSUNUZ'

    — Kaydırma var, geçersiz oy var diyerek, İstanbul sokaklarına afişler astırarak yapmakta olduğunuz İstanbul seçmeninin iradesine saygısızlıktan başka bir anlam ifade etmemektedir. Seçimi kazandıysanız niye itiraz ediyorsunuz? İtiraz ediyorsanız niye kazanmış gibi afiş asıyorsunuz?

    — Eğer bunları yaparak kaybettiğiniz seçimi kazanmak ise amacınız bunu unutunuz. CHP adayı olarak Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmıştır ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

    ​- Farkında değilseniz farkında olmanızda yarar var, yaptığınız, bir seçim itirazı olmaktan, hak aramaktan uzaklaşmaya başlamaktadır.

    — Türkiye'nin bu tür hokkabazlıklara, kavgaya değil sağduyuya, saygıya, aklıselim olmaya ihtiyacı var. Bunu ertelemenin Türkiye'ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. 'Atı alan Üsküdar'ı geçti' Sayın Erdoğan!

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1201)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, İstanbul
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